Депутат Госдумы заявил, что суд выбрал справедливую меру пресечения для Кокорина и Мамаева

Короткая ссылка
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв заявил, что решение суда о заключении под стражу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева было оправданным.
Депутат Госдумы заявил, что суд выбрал справедливую меру пресечения для Кокорина и Мамаева
  • © Илья Питалёв
  • РИА Новости

«Решение суда по делу Кокорина и Мамаева говорит о том, что у нас нет и не должно быть неприкасаемых. Должна быть грань, которую нельзя переступить. Эти ребята её не увидели. Для многих наказание, которое понесли футболисты, стало мощнейшим стимулом. Здесь я всё-таки приветствую российскую судебную систему за то, что она довела дело до конца», — цитирует Свищёва ФАН.

В мае 2019 года суд постановил приговорить Александра Кокорина к полутора годам, а Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима за серию потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

Ранее Тина Канделаки прокомментировала возвращение Кокорина в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить