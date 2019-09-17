Депутат Госдумы заявил, что суд выбрал справедливую меру пресечения для Кокорина и Мамаева

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв заявил, что решение суда о заключении под стражу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева было оправданным.

«Решение суда по делу Кокорина и Мамаева говорит о том, что у нас нет и не должно быть неприкасаемых. Должна быть грань, которую нельзя переступить. Эти ребята её не увидели. Для многих наказание, которое понесли футболисты, стало мощнейшим стимулом. Здесь я всё-таки приветствую российскую судебную систему за то, что она довела дело до конца», — цитирует Свищёва ФАН.

В мае 2019 года суд постановил приговорить Александра Кокорина к полутора годам, а Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима за серию потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

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