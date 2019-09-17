Канделаки прокомментировала возвращение Кокорина в «Зенит»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки встала на защиту форварда «Зенита» Александра Кокорина, который вышел на свободу после заключения.

«Новость о том, что «Зенит» подписал контракт с Кокориным, встречена множеством возмущённых голосов: люди всё ещё жаждут крови. Между тем возможность исправления своих ошибок — это важный элемент современного государственного устройства. Не нужно никого добивать», — написала Канделаки в Telegram.

Александр Кокорин, его брат Кирилл и ещё один футболист, Павел Мамаев, сегодня покинули место лишения свободы по условно-досрочному освобождению.

Ранее брат Кокорина рассказал о своих планах после выхода на свободу.