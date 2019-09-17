Брат Кокорина рассказал о своих планах после выхода на свободу
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«Какие планы на жизнь? До Москвы доехать, отметиться у участкового — и всё. А дальше — учиться. У меня академотпуск был. Я учусь на экономиста, получается, сейчас первый курс будет», — приводит слова Кокорина-младшего МК.
Он также рассказал, чем ещё хотел бы заняться в ближайшее время.
«В баню очень хочется. Ещё было желание на машине моей прокатиться. Прогуляться по Москве. А главное, чтобы родственники не горевали сильно», — добавил брат форварда «Зенита».
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. Утром 17 сентября они вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров высказался о выходе на свободу Кокорина и Мамаева.