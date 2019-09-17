Брат Кокорина рассказал о своих планах после выхода на свободу

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Кирилл Кокорин, брат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о своих планах после выхода на свободу по УДО.
Брат Кокорина рассказал о своих планах после выхода на свободу
  • Reuters

«Какие планы на жизнь? До Москвы доехать, отметиться у участкового — и всё. А дальше — учиться. У меня академотпуск был. Я учусь на экономиста, получается, сейчас первый курс будет», — приводит слова Кокорина-младшего МК.

Он также рассказал, чем ещё хотел бы заняться в ближайшее время.

«В баню очень хочется. Ещё было желание на машине моей прокатиться. Прогуляться по Москве. А главное, чтобы родственники не горевали сильно», — добавил брат форварда «Зенита».

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. Утром 17 сентября они вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров высказался о выходе на свободу Кокорина и Мамаева.

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