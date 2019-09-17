Кадыров высказался о выходе на свободу Кокорина и Мамаева

Глава Чечни и почётный президент грозненского «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал выход на свободу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придётся много трудиться. Но ребятам это под силу!» — написал Кадыров в своём Telegram.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее спортивный психолог рассказал о состоянии Мамаева и Кокорина.