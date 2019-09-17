Кадыров высказался о выходе на свободу Кокорина и Мамаева
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- РИА Новости
«Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придётся много трудиться. Но ребятам это под силу!» — написал Кадыров в своём Telegram.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.
Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.
Ранее спортивный психолог рассказал о состоянии Мамаева и Кокорина.