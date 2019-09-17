Спортивный психолог рассказал о состоянии Мамаева и Кокорина

Спортивный психолог Владимир Сафонов полагает, что пребывание в тюрьме не скажется на состоянии Александра Кокорина и Павла Мамаева непосредственно на поле.

«Важно не заниматься подменой понятий. Будучи возрастными спортсменами, они воспринимают футбол как работу и средство достижения личных успехов, а не как спорт высших достижений. К примеру, 98% спортсменов топ-уровня разочаровываются в жизни после окончания карьеры. Они теряют возможность реализовать себя. Так что, пока есть силы и средства, они будут биться за возможность зарабатывать и быть в деле. На меньшее они не согласятся. На два, а то и три года ещё задержатся», — пояснил Сафонов.

Ранее известный спортивный врач Юрий Васильков рассказал, сколько времени уйдёт на восстановление физических кондиций после выхода из тюрьмы у Кокорина и Мамаева.