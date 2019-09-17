Спортивный врач: Мамаев и Кокорин не могли растерять своё мастерство за год

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Известный спортивный врач Юрий Васильков рассказал, сколько времени уйдёт на восстановление физических кондиций у форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после их выхода из тюрьмы.
Спортивный врач: Мамаев и Кокорин не могли растерять своё мастерство за год
  • РИА Новости

«Я не переживаю за них. Они готовые футболисты, зрелые, которые не могут растерять своё мастерство за год и даже за два. Да, придётся поработать, я бы даже сказал, что нужно будет пахать! По моим меркам, это займёт три-четыре месяца», — отметил медик.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию СМИ, согласно которой нападающий Александр Кокорин на правах аренды будет играть за «Сочи».

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