Спортивный врач: Мамаев и Кокорин не могли растерять своё мастерство за год

Известный спортивный врач Юрий Васильков рассказал, сколько времени уйдёт на восстановление физических кондиций у форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после их выхода из тюрьмы.

«Я не переживаю за них. Они готовые футболисты, зрелые, которые не могут растерять своё мастерство за год и даже за два. Да, придётся поработать, я бы даже сказал, что нужно будет пахать! По моим меркам, это займёт три-четыре месяца», — отметил медик.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию СМИ, согласно которой нападающий Александр Кокорин на правах аренды будет играть за «Сочи».