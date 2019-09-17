Гендиректор «Зенита» заявил, что вариант с арендой Кокорина в «Сочи» не рассматривался

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию СМИ, согласно которой нападающий Александр Кокорин на правах аренды будет играть за «Сочи».
Гендиректор «Зенита» заявил, что вариант с арендой Кокорина в «Сочи» не рассматривался
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то. Александр будет работать в нашем клубе», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. Утром 17 сентября они вышли на свободу.

Сразу после освобождения появилась информация, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи». Позже стало известно, что 28-летний форвард и петербургский клуб подписали контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

Ранее Медведев прокомментировал ближайшее будущее Кокорина в «Зените».

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