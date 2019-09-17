Гендиректор «Зенита» заявил, что вариант с арендой Кокорина в «Сочи» не рассматривался

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию СМИ, согласно которой нападающий Александр Кокорин на правах аренды будет играть за «Сочи».

«Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то. Александр будет работать в нашем клубе», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. Утром 17 сентября они вышли на свободу.

Сразу после освобождения появилась информация, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи». Позже стало известно, что 28-летний форвард и петербургский клуб подписали контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

Ранее Медведев прокомментировал ближайшее будущее Кокорина в «Зените».