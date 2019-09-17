Медведев прокомментировал ближайшее будущее Кокорина в «Зените»

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, какие шаги будут предприняты после подписания контракта с вышедшим на свободу нападающим Александром Кокориным.
Медведев прокомментировал ближайшее будущее Кокорина в «Зените»
  • Reuters

«Сейчас начнётся очень непростая работа по восстановлению и выходу на пик формы. На этой неделе он должен пройти углублённое медицинское обследование, по итогам которого будет составлен план индивидуальных тренировок, восстановительных процедур. Надеюсь, что процесс восстановления пройдёт хорошо и он сможет сыграть как можно быстрее», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Позже стало известно, что Кокорин подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

Ранее в ОНК рассказали о влиянии Кокорина и Мамаева на спортивные показатели в колонии.

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