В ОНК рассказали о влиянии Кокорина и Мамаева на спортивные показатели в колонии

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала о влиянии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на спортивные показатели в колонии, где они отбывали наказание.

«Я была у них в колонии. Когда ребята появились в колонии, многие заключённые стали заниматься спортом, глядя на то, как они тренируются. В какой-то момент осуждённых, занимавшихся спортом в колонии, стало больше на 30%, потом, по-моему, ещё больше стало. Ребята пропагандировали здоровый образ жизни», — приводит слова Меркачевой РИА Новости.

Футболисты отбывали наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» рассказал о контракте Кокорина с клубом.