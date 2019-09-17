В ОНК рассказали о влиянии Кокорина и Мамаева на спортивные показатели в колонии
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«Я была у них в колонии. Когда ребята появились в колонии, многие заключённые стали заниматься спортом, глядя на то, как они тренируются. В какой-то момент осуждённых, занимавшихся спортом в колонии, стало больше на 30%, потом, по-моему, ещё больше стало. Ребята пропагандировали здоровый образ жизни», — приводит слова Меркачевой РИА Новости.
Футболисты отбывали наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.
Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» рассказал о контракте Кокорина с клубом.