В ОНК рассказали о влиянии Кокорина и Мамаева на спортивные показатели в колонии

Короткая ссылка
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала о влиянии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на спортивные показатели в колонии, где они отбывали наказание.
В ОНК рассказали о влиянии Кокорина и Мамаева на спортивные показатели в колонии
  • © instagram.com/alana_mamaeva
  • globallookpress.com

«Я была у них в колонии. Когда ребята появились в колонии, многие заключённые стали заниматься спортом, глядя на то, как они тренируются. В какой-то момент осуждённых, занимавшихся спортом в колонии, стало больше на 30%, потом, по-моему, ещё больше стало. Ребята пропагандировали здоровый образ жизни», — приводит слова Меркачевой РИА Новости.

Футболисты отбывали наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. 

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» рассказал о контракте Кокорина с клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить