«Им нужно вести себя законопослушно»: Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Утром 17 сентября футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл покинули исправительную колонию №4 в Белгородской области на основании решения Алексеевского районного суда об условно-досрочном освобождении. Адвокат Юрий Падалко сообщил, что игроки направляются домой, а также рассказал о заключении Кокориным нового контракта с «Зенитом».

Освобождение

Спустя примерно 11 месяцев после скандальных событий с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева футболисты вышли на свободу. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение игроков об условно-досрочном освобождении, а уже спустя 11 дней они покинули исправительную колонию №4.

Изначально ожидалось, что Александр и Павел будут отпущены в первой половине дня, а позднее адвокат спортсменов Юрий Падалко назвал более конкретные сроки. По его словам, они должны были выйти на свободу около девяти утра.

«Скорее всего, их отпустят после половины девятого: суду нужно оформить документы. Ближе к девяти выйдут. Вчера они не хотели давать интервью, может, сегодня что-то изменится. Если они откажутся, то скажу за них», — цитирует Падалко «Чемпионат».

Юрист также рассказал, что вплоть до декабря за футболистами будет осуществляться контроль, однако отказался отвечать на вопрос относительно возможного выезда атлетов за границу.

«Думаю, что они сразу же поедут домой. Любой нормальный человек, который выходит на волю, очень этому рад», — добавил адвокат.

Однако день освобождения игроков не обошёлся без скандалов. Так, фигурантом одного из них стал отчим экс-футболиста «Зенита» Кирилл Логинов, наехавший на ногу одному из журналистов. Впоследствии сотрудники полиции составили в отношении него протокол о нарушении правил дорожного движения. Представителю прессы, в свою очередь, оказали помощь врачи.

Падалко оказался прав, и уже около 09:30 Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Правда, от общения с журналистами оба отказались и сразу проследовали в машину, на которой покинули колонию. В их отсутствие на вопросы СМИ вновь отвечал адвокат.

«Я свою работу сделал. Поздравил их с освобождением — они едут домой. У Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», Кокорин буквально вчера заключил новое соглашение с «Зенитом». Скорее всего, до зимы вернётся на поле. Все остальные вопросы к клубам. Им нужно вести себя законопослушно, как они делали это здесь. Они нормальные люди», — заявил Падалко.

Инцидент в «Кофемании» и избиение Соловчука

Кокорин и Мамаев оказались на свободе спустя 345 дней после громких инцидентов на улицах Москвы. Вечером 7 октября 2018 года они вместе прибыли в столицу из Санкт-Петербурга, где оба участвовали в матче РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». В соцсетях футболисты рассказали, что планируют отметить «десятилетие дружбы», а днём следующего дня в СМИ стала появляться информация о драке в кафе «Кофемания», в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

На следующий день стало известно, что Кокорин и Мамаев также подозреваются в нанесении побоев Виталию Соловчуку, водителю ведущей первого канала Ольги Ушаковой. Они вместе с младшим братом Александра Кириллом Кокориным и их общим другом Александром Протасовицким стали фигурантами уголовного дела — их обвиняли в хулиганстве, нанесении побоев и причинении лёгкого вреда здоровью. 10 октября всем подозреваемым было приказано явиться в полицию на допрос под угрозой объявления в федеральный розыск, и футболисты в тот же день подчинились требованиям.

Позднее Тверской суд арестовал Кокорина и Мамаева на два месяца, отправив их на содержание под стражей в СИЗО «Бутырка». Впоследствии решение об их аресте несколько раз продлевалось, и на протяжении всего следствия спортсмены оставались за решёткой. Когда начались судебные слушания по существу, адвокаты атлетов настаивали на том, что конфликты с Паком, Соловчуком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным были спровоцированы самими жертвами побоев, и также на том, что следствие допустило ряд неточностей и неверно квалифицировало действия обвиняемых, а опрошенные свидетели путались в показаниях.

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Тем не менее, когда в мае процесс по делу Кокорина и Мамаева подошёл к концу, обвинение потребовало для них реальных сроков лишения свободы. Суд согласился практически со всеми доводами прокуратуры и приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам. Все они подавали апелляцию в Мосгорсуд, однако тот оставил наказание без изменений.

Кокорин и Мамаев были отправлены в исправительную колонию №4 Белгородской области, где им предстояло пробыть до ноября и декабря 2019 года соответственно с учётом срока, проведённого в СИЗО. Однако вскоре после этапирования спортсмены подали заявление на условно-досрочное освобождение, которое было удовлетворено 6 сентября. Спустя десять дней решение выездного заседания Алексеевского суда должно было вступить в силу.

На протяжении всего времени заключения Кокорин и Мамаев практически не имели возможности поддерживать высокую физическую форму и заниматься своей профессиональной деятельностью. У них были редкие возможности упражняться в тренажёрном зале, а руководство «Бутырки» и ИК №4 организовывало для них товарищеские матчи с другими заключёнными. В то время как Кокорин заканчивал отбывать наказание, у него закончился контракт с «Зенитом». У Мамаева же соглашение с «Краснодаром» продолжает действовать.