Победа «Валенсии» Черышева над «Челси», поражение «Ливерпуля» и хет-трик 19-летнего норвежца: итоги игрового дня ЛЧ

Российский полузащитник Денис Черышев помог «Валенсии» на выезде обыграть «Челси». Действующий обладатель трофея «Ливерпуль» в Италии уступил «Наполи». А 19-летнему нападающему «Зальцбурга» Эрлингу Холанду хватило тайма для того, чтобы оформить хет-трик. RT рассказывает о главных событиях первого игрового дня группового этапа Лиги чемпионов.

Неудачная концовка для «Ливерпуля» и разгром от «Зальцбурга»

Первый же день группового этапа Лиги чемпионов подарил болельщикам если не сенсацию, то большую неожиданность: действующий обладатель трофея «Ливерпуль» начал своё выступление в главном еврокубке с поражения. Такое произошло впервые за 25 лет.

Подопечные Юргена Клоппа на выезде уступили итальянскому «Наполи». Матч в целом получился равным, и обе команды имели моменты для того, чтобы выйти вперёд, но до поры лучшими на поле были вратари Алекс Мерет и Адриан.

Однако за десять минут до конца основного времени неаполитанцам удалось заработать пенальти. Хосе Кальехон ворвался в штрафную и упал, наткнувшись на ногу Эндрю Робертсона. Показалось, что испанец начал заваливаться на газон ещё до контакта с соперником, но судья указал на точку, а реализовал одиннадцатиметровый Дрис Мертенс.

При этом Адриан был близок к тому, чтобы спасти свою команду и в этот раз. Он угадал направление полёта мяча и даже коснулся его, но тот предательски влетел в сетку. А уже в добавленное арбитром время Фернандо Льоренте удалось удвоить преимущество «Наполи».

Впрочем, в прошлом сезоне, когда жребий также отправил команды в одну группу, неаполитанцы дома «Ливерпуль» тоже обыграли, но в итоге в плей-офф не попали, тогда как мерсисайдцы завоевали трофей.

В другом матче группы Е также был зафиксирован достаточно неожиданный результат. Австрийский «Зальцбург» на радостях по поводу возвращения спустя 24 года в групповой этап Лиги чемпионов с теннисным счётом разгромил дома сильнейшую команду Бельгии «Генк» — 6:2. При этом пять мячей были забиты ещё в первом тайме.

А главным героем в составе хозяев стал 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который ещё до перерыва оформил хет-трик. Стоит отметить, что «Зальцбург» на старте сезона выиграл все матчи во всех турнирах и лишь раз забил меньше четырёх мячей. В среднем в каждой игре чемпион Австрии огорчает соперника больше пяти раз. На счету же Холанда значатся 17 голов, в среднем почти два за матч. А летом результативность норвежца удивила весь мир. Тогда в матче юношеского чемпионата мира он девять раз поразил ворота сверстников из Гондураса.

Возвращение Месси и спасение «Интера»

В другом матче с громкой вывеской дортмундская «Боруссия» и «Барселона» счёт открыть так и не сумели. При этом преимуществом владела немецкая команда, которая нанесла 14 ударов против пяти у гостей. Вдобавок каталонцы лишь раз пробили в створ.

Зато в их составе в главном еврокубке дебютировал 16-летний Ансу Фати. Он стал самым юным футболистом «Барселоны», принимавшим участие в ЛЧ. Вернулся в строй и Лионель Месси, однако аргентинец в стартовый состав не попал и вышел на поле лишь во втором тайме.

Но гостям не сильно помогло и это. Сине-гранатовые провели не самый лучший матч, однако удача им сопутствовала, ведь «Боруссия» даже не сумела реализовать пенальти. В начале второго тайма Марк-Андре тер Штеген парировал удар Марко Ройса и отразил четвёртый одиннадцатиметровый из шести в ЛЧ.

В целом игровой день оказался богат на сенсации. Одна из них произошла в матче «Интера» и «Славии». Нерадзурри в первом тайме действовали настолько неубедительно (всего один удар в створ ворот соперника), что чемпион Чехии поверил в себя и захватил преимущество. В результате уже после перерыва Петеру Олайинке удалось вывести гостей вперёд.

Мало того, пражане имели немало возможностей для того, чтобы упрочить преимущество, но не реализовали свои моменты, за что были наказаны уже в добавленное время. Уйти от поражения «Интеру» помог стандарт. После удара Стефано Сенси со штрафного мяч попал в перекладину, но первым на добивании оказался Николо Барелла. Несмотря на это, главный тренер миланцев Антонио Конте после финального свистка признал, что соперник «был лучше его подопечных во всём».

Поражение «Бенфики» и дубль Вернера

В рамках группы G, в которую попал «Зенит», «Лейпцигу» на выезде удалось обыграть «Бенфику». Немецкая команда по всем показателям выглядела лучше соперника, но до поры хозяев спасал творивший настоящие чудеса на последнем рубеже Одиссеас Влаходимос.

Однако во втором тайме греческого вратаря удалось дважды пробить Тимо Вернеру. Причём второй мяч форварда судья поначалу отменил, но после просмотра повтора изменил своё решение. «Бенфике» в концовке удалось сократить отставание в счёте до минимума благодаря голу Хариса Сеферовича, но на большее сил у команды не хватило. Таким образом, «Лейпциг» выбился в лидеры квартета, а «Зенит» с «Лионом» отстают от него на два балла.

Нереализованный пенальти «Челси» и гол Промеса

Также во вторник сумела приятно удивить своих болельщиков «Валенсия», которая на выезде обыграла обновлённый «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Российских же любителей футбола вдвойне порадовало первое в сезоне попадание Дениса Черышева в основной состав. Отечественный полузащитник провёл на поле почти всю игру и был заменён лишь в добавленное арбитром время.

Что касается непосредственно хода матча, то лондонцы большую часть игры владели преимуществом, нанесли по воротам соперника 17 ударов, но забить так и не смогли. Особенно старался 21-летний нападающий синих Тэмми Абрахам, однако удача не сопутствовала и ему. А другой молодой талант «Челси» Мэйсон Маунт вовсе получил травму в самом начале встречи и вынужден был попросить замену.

В итоге судьбу матча решил стандарт. После подачи со штрафного у чужих ворот Родриго оказался расторопнее всех и отправил мяч в сетку. «Челси» же фортуна не улыбнулась даже в самой концовке игры, когда Росс Баркли не сумел реализовать пенальти.

А в матче «Аякса» и «Лилля» российским болельщикам напомнил о себе Квинси Промес. Экс-форвард «Спартака» открыл счёт в этой встрече уже на 18-й минуте и положил начало разгрому французской команды. Впоследствии забитыми мячами отметились также Эдсон Альварес и Николас Тальяфико.