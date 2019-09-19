Баринов рассказал, за счёт чего удалось победить «Байер»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов отдал должное методам Юрия Сёмина при подготовке к матчу.

«Расскажу козырь Палыча: мы вчера сидели на теории час пятнадцать, смотрели их последние игры — с «Хоффенхаймом» и «Боруссией». Разобрали оппонента, знали, что они ошибаются. Потому прижимали их и ловили на ошибках», — заявил футболист в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» возглавил группу D после первого тура. Во втором матче «железнодорожники» на своём поле примут мадридский «Атлетико».

Ранее Сёмин заявил, что футболисты «Локомотива» блестяще выполнили свою работу в матче с «Байером».