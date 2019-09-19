Сёмин: футболисты «Локомотива» блестяще выполнили свою работу в матче с «Байером»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от победы в первом туре группового раунда Лиги чемпионов над леверкузенским «Байером».

«Мы хорошо играли без мяча и потому победили. Ребята молодцы, они выполнили свою работу блестяще. «Байер» диктовал ход игры за счёт владения мячом. Но мы практически безошибочно сыграли в обороне, за исключением, может быть, первого гола», — заявил Семин в эфире «Матч ТВ».

Также главный тренер «Локомотива» рассказал, что ставил задачу перед командой забить быстрый гол.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал первую за 17 лет выездную победу в ЛЧ.