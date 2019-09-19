Сёмин: футболисты «Локомотива» блестяще выполнили свою работу в матче с «Байером»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от победы в первом туре группового раунда Лиги чемпионов над леверкузенским «Байером».

«Мы хорошо играли без мяча и потому победили. Ребята молодцы, они выполнили свою работу блестяще.  «Байер» диктовал ход игры за счёт владения мячом. Но мы практически безошибочно сыграли в обороне, за исключением, может быть, первого гола», — заявил Семин в эфире «Матч ТВ».

Также главный тренер «Локомотива» рассказал, что ставил задачу перед командой забить быстрый гол.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал первую за 17 лет выездную победу в ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить