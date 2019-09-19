«Локомотив» одержал первую за 17 лет выездную победу в ЛЧ

Футболисты московского «Локомотива» впервые за долгое время одержали выездную победу в рамках основной стадии Лиги чемпионов.

Благодаря выездной победе над «Байером» (2:1), «Локомотив» сумел прервать 17-летнюю серию без побед в гостях в рамках основной стадии Лиги чемпионов. В последний раз «железнодорожники» обыгрывали соперника в его логове в 2002 году, когда сумели победить «Галатасарай» (2:1).

После первого тура «Локомотив» возглавляет группу D, имея три очка. Во втором туре группового раунда команда Юрия Сёмина сыграет с мадридским «Атлетико».

Ранее Кикнадзе заявил, что победа над «Байером» — это только начало для «Локомотива» в этой ЛЧ.