Кикнадзе — о победе над «Байером»: для «Локомотива» это только начало в этой ЛЧ

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что испытал положительные эмоции от победы команды над леверкузенским «Байером».

«Эмоции только положительные. Сегодня была команда, потому не могу выделить кого-то персонально. Ребята играли, боролись от начала и до конца матча. Уверен, для «Локо» это только начало в этой Лиге чемпионов», — цитирует Кикнадзе Sport24.

Также гендиректор «Локомотива» добавил, что отсутствие братьев Миранчук является серьёзным испытанием, однако команда сумела с ним справиться.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ.