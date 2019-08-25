Бывший полузащитник сборной России сравнил Берга с деревом

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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в шутку сравнил нападающего «Краснодара» Маркуса Берга с деревом.
Бывший полузащитник сборной России сравнил Берга с деревом
  • © fckrasnodar.ru

На своей странице в Instagram Быстров, который выступал за «Краснодар» с 2014 по 2017 год, выложил фото сосны и поставил подпись «Берг.м».

На другом кадре он предложил подписчикам ответить на вопрос, кто лучше — сосна или шведский нападающий. 

В первых семи матчах за «Краснодар» Берг не забил ни одного мяча. Быстров в настоящий момент работает экспертом на телеканале «Матч ТВ».

Ранее стали известны арбитры матча «Краснодар» — «Олимпиакос» в Лиге чемпионов.

 

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