Бывший полузащитник сборной России сравнил Берга с деревом
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На своей странице в Instagram Быстров, который выступал за «Краснодар» с 2014 по 2017 год, выложил фото сосны и поставил подпись «Берг.м».
На другом кадре он предложил подписчикам ответить на вопрос, кто лучше — сосна или шведский нападающий.
В первых семи матчах за «Краснодар» Берг не забил ни одного мяча. Быстров в настоящий момент работает экспертом на телеканале «Матч ТВ».
Ранее стали известны арбитры матча «Краснодар» — «Олимпиакос» в Лиге чемпионов.