Бывший полузащитник сборной России сравнил Берга с деревом

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в шутку сравнил нападающего «Краснодара» Маркуса Берга с деревом.

На своей странице в Instagram Быстров, который выступал за «Краснодар» с 2014 по 2017 год, выложил фото сосны и поставил подпись «Берг.м».

На другом кадре он предложил подписчикам ответить на вопрос, кто лучше — сосна или шведский нападающий.

В первых семи матчах за «Краснодар» Берг не забил ни одного мяча. Быстров в настоящий момент работает экспертом на телеканале «Матч ТВ».

Ранее стали известны арбитры матча «Краснодар» — «Олимпиакос» в Лиге чемпионов.