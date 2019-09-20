Двойной разгром: «Краснодар» и ЦСКА потерпели поражения в первых матчах Лиги Европы с общим счётом 1:10

Групповой этап Лиги Европы начался для российских футбольных клубов с двойного провала. «Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках, проиграв швейцарскому «Базелю» со счётом 0:5. В свою очередь ЦСКА, открыв счёт в матче с болгарским «Лудогорцем», пропустил пять мячей во втором тайме. Обе команды расположились на последних местах в своих группах после первого тура.

Швейцарский кошмар «Краснодара»

С того момента, как «Краснодар» очень болезненно вылетел из Лиги чемпионов и отправился в групповой этап Лиги Европы, прошло уже немало времени. Горечь поражений от «Олимпиакоса» должна была сойти на нет, тем более что в чемпионате России у подопечных Мурада Мусаева дела идут отлично, и после победы над «Крыльями Советов» со счётом 4:2 они остаются в триумвирате лидеров.

Однако в менее статусном еврокубке «Краснодару» пришлось ещё тяжелее. Российскому клубу и так достались боевитые «Хетафе» и «Трабзонспор» на групповой стадии, но настоящим кошмаром для команды оказался «Базель». Встреча с ним в Швейцарии обернулась для южан самым крупным поражением на европейской арене.

С самого начала матча игроки «Краснодара» прижались к своим воротам и не демонстрировали при этом надёжности в обороне. «Базель», который тоже начинал европейскую кампанию с квалификации Лиги чемпионов, делал в штрафной гостей всё что вздумается. Вратарю Матвею Сафонову оставалось полагаться только на свои силы, но и он быстро сдался после ошибки Александра Мартыновича, после которой Кевин Буа подхватил мяч и на скорости отправил в сетку ворот.

К середине первого тайма игра выровнялась, «Краснодар» ответил добротными, но неточными ударами Руслана Камболова и Магомеда-Шапи Сулейманова. Однако игра на чужой половине поля ни к чему хорошему не привела. На 40-й минуте гости потеряли мяч, и Валентин Штокер вывел Буа ещё на одну ударную позицию, с которой швейцарский полузащитник оформил дубль.

Второй тайм, в котором сразу вместо Камболова вышел Дмитрий Уткин, переломным не стал. За ошибку Сулейманова, который слишком просто пробил при выходе один на один, игроки «Базеля» наказали в двойном размере. Сначала Лука Зуффри подобрал мяч на границе штрафной и пробил без шансов для Сафонова, а затем Артур Кабрал заставил вратаря побегать за собой и прострелил вдоль ворот, откуда Тонни де Вильена вдруг пробил по своим воротам. К 54-й минуте «Краснодар» проигрывал уже со счётом 0:4.

Это было ещё не всё. Отсутствие всякой дисциплины в обороне гостей сохранялось до конца матча. Не самая перспективная атака «Базеля» вдруг оказалась голевой после отскока от Юнеса Намли, на который отреагировал Ноа Окафор. «Краснодар» пропустил пятый мяч, и при этом ещё оставалось время для шестого и седьмого: сначала отличный прострел Окафора оказался без адреса, а потом судья решил не наказать россиян за нарушения правил в своей штрафной. Подопечные Мусаева не только проиграли со счётом 0:5, но и уступили по итогам трёх последних матчей в еврокубках с показателем 1:11. Исправить положение «Краснодар» постарается в следующем домашнем матче с «Хетафе».

Чёрный тайм Акинфеева

ЦСКА последним из российских клубов вступил в борьбу в еврокубках. Армейцы пробились напрямую в групповой этап Лиги Европы и только сейчас получили шанс помериться силами с иностранными командами. Жребий определил подопечным Виктора Гончаренко начать еврокампанию с болгарского «Лудогорца», который в этом сезоне проигрывал только «Ференцварошу» в квалификации Лиги чемпионов.

Москвичам перед выездом пришлось столкнуться с серьёзными проблемами с составом. В и без того длинный список травмированных попали также Седрик Гогуа и Звонимир Шарлия. Прорехи в обороне оказались настолько большими, что Гончаренко пришлось выпустить в центре обороны 17-летнего Вадима Карпова, а заодно придержать Фёдора Чалова и Ильзата Ахметова, настраивая подопечных на защитный футбол.

Такая безрадостная ситуация поначалу была ЦСКА даже на руку. В стартовом составе заодно вышел Игорь Дивеев, и молодой защитник не только помог выдержать стартовый натиск хозяев поля, но и замкнул навес Николы Влашича со штрафного на 11-й минуте. Для него этот гол стал первым после ухода из «Уфы».

Игроки «Лудогорца» сразу взяли себя в руки и принялись отыгрываться, но не учли фактор Игоря Акинфеева. Вратарь ЦСКА несколько раз спас свои ворота в моменты наибольшей атакующей активности хозяев поля. До конца первого тайма счёт так и остался в пользу армейцев, которые в атаке больше ничего не создали.

Однако сразу после перерыва болгары, за которых играли пять уроженцев Бразилии, своего добились. После удара Сисиньо мяч откатился к Кристалдо Вандерсону, а тот пробил под рукой Акинфеева по мокрому газону. Сразу же Йоди Лукоки поймал центр обороны армейцев на недопонимании и обвёл бывшего вратаря сборной России. Но просто выйти вперёд хозяевам было мало: Клаудиу Кешерю также пробил по замысловатой дуге и отправил мяч в сетку. Всего за пять минут счёт из 1:0 в пользу ЦСКА превратился в 1:3.

Гончаренко ничего не оставалось, кроме как выпускать Чалова и Ахметова в надежде хотя бы сравнять счёт. Но первые их робкие попытки повлиять на ситуацию только позволили болгарскому клубу найти новые пути наступления на ворота Акинфеева. Никем не прикрытый Кешерю оформил дубль, а вскоре российский вратарь сфолил на Марселиньо, пока вся остальная команда искала счастья в атаке. Судья назначил пенальти, который принёс хет-трик румынскому нападающему.

ЦСКА вслед за «Краснодаром» пропустил пять мячей от соперника, которого тоже значительно превосходил по именам игроков. Оба российских клуба будут приходить в себя в очном матче, который может при определённых раскладах определить единоличного лидера РПЛ.