Билет на выход: какие клубы РПЛ могут сменить тренера до зимней паузы

Матчи 1/16 финала Кубка России продемонстрировали наличие серьёзных проблем у ряда клубов РПЛ. «Динамо» продолжает стагнировать, несмотря на многомиллионные траты на трансферы в межсезонье, «Рубин» почти не радует своих поклонников после удачного старта, а «Крылья Советов» опустились на последнюю строчку в турнирной таблице. Московский «Спартак» лишь в игре с «КАМАЗом» смог прервать серию из четырёх подряд поражений, но показывает не самый качественный футбол, а «Краснодар» за месяц вылетел из двух турниров. Кто из тренеров может потерять работу в ближайшее время — в материале RT.

Дмитрий Хохлов

Московское «Динамо» стало одним из главных разочарований старта нынешнего сезона. В конце прошлого чемпионата бело-голубые совершили долгожданный переезд на новый стадион, а летом провели массивное усиление. По информации СМИ, в общей сложности клуб потратил на трансферы около €40 млн, а команду пополнили известный по выступлениям за дортмундскую «Боруссию» Максимилиан Филипп, талантливый поляк Себастиан Шиманьский, защитник сборной России Роман Нойштедтер и бывший опорник «Краснодара» Шарль Каборе.

Однако данные приобретения не оказали положительного влияния на результаты коллектива. В первых десяти турах «Динамо» набрало всего 10 очков, оказавшись лишь в двух баллах от зоны вылета. Учитывая задачи руководства по выходу в еврокубки, это вряд ли можно считать удовлетворительным результатом. Ещё одним негативным моментом является игра команды, которая вызывает у болельщиков желание скандировать оскорбительные речёвки в адрес футболистов.

Положение ухудшило фиаско в Кубке России, где московская команда в первом же матче уступила «Лучу». Подопечные Дмитрия Хохлова проиграли с минимальным счётом, но не смогли даже навязать сопернику из второго по силе дивизиона российского футбола достойного сопротивления.

Возможно, причиной такого безвольного выступления стал тот факт, что перед этой встречей Хохлов подал в отставку. Наставник осознал, что не справляется со своей работой и был готов оставить должность, но руководство бело-голубых отказалось отпускать специалиста до зимы. Однако учитывая поражение от «Луча» и полное отсутствие мотивации у футболистов, не исключено, что увольнение Дмитрия может стать реальным для боссов «Динамо». При нынешнем положении дел команда рискует до наступления зимы осесть в нижней части турнирной таблицы. После этого единственной задачей для москвичей на остаток первенства может стать сохранение прописки в Премьер-лиге.

Миодраг Божович

В отличие от «Динамо», перед «Крыльями Советов» не стояла задача по попаданию в зону еврокубков, но результаты пока не позволяют им рассчитывать даже на место в РПЛ на будущий год. По прошествии трети чемпионата самарцы замыкают турнирную таблицу, имея равное количество очков с «Тамбовом» и «Оренбургом» — по 8.

От волжан в отличие от новичка РПЛ и подопечных Владимира Федотова, лишившихся в межсезонье целого ряда ключевых футболистов, ждали несколько другого результата. Самарцы практически не понесли потерь, зато пополнили свой состав Дмитрием Комбаровым, Александром Гацканом и Никитой Черновым, а из аренды вернулся один из лучших бомбардиров нынешнего сезона Александр Соболев.

При этом старт сезона для «Крыльев Советов» получился более чем оптимистичным, но домашняя победа над ЦСКА не задала тон выступлению команды в будущем. Подопечные Божовича проиграли в четырёх встречах подряд, а после внезапной победы в игре «Уралом», вновь стали терпеть поражения. Так, самарцы уступили обескровленному «Спартаком» и переживающему не лучший период «Краснодару», а в матчах с «Динамо» и «Ахматом» взяли по очку.

Безусловно, неудачи вполне можно списать на сложный календарь. Так, в первых десяти турах они успели сразиться со всеми лидерами, кроме «Зенита», и в следующих пяти матчах могут набрать недостающие баллы. Но это не объясняет провал в Кубке России, где «Крылья Советов» проиграли «Торпедо». Как и в случае с «Динамо», менее статусный коллектив смотрелся наголову сильнее и по праву завоевал путёвку в 1/8 финала.

Таким образом, не исключено, что ближайшие матчи станут для Божовича решающими в плане сохранения работы в клубе. Во встречах с дебютантами РПЛ самарцам необходимо набирать шесть очков или отставка может стать логичным решением. Если, конечно, руководство «Крыльев» не решит уволить черногорского специалиста ещё до старта 11-го тура.

Роман Шаронов

Старший тренер казанского «Рубина» стал одним из самых обсуждаемых наставников в нынешнем сезоне. Его речь после победы над «Динамо» произвела настоящий фурор в российском футбольном сообществе, а он сам сходу стал лицом нового поколения отечественных специалистов. Правда, впоследствии Шаронову всё чаще приходилось обращаться к своим подопечным после обидных поражений, что несколько подпортило впечатление о работе наставника.

В результате, после успеха в матче второго тура РПЛ «Рубин» взял всего шесть очков и потерпел шесть поражений, четыре из которых — подряд. Несмотря на заявления о том, что коллектив пропагандирует более атакующий футбол, за треть первенства в его активе значится всего шесть голов, что является худшим результатом в лиге.

Последние несколько дней и вовсе обернулись для подопечных Шаронова настоящим провалом. Сначала «Рубин» был разгромлен «Зенитом» в чемпионате России, а затем — «Химками» в Кубке с суммарным счётом 8:0. При этом разница могла быть и больше, если бы на игре с петербуржцами не работала система VAR.

До настоящего момента казанцев оправдывал тот факт, что команда находится в стадии перестройки и лишь начинает свой путь в пост-бердыевскую эру. Коллектив претерпел огромные изменения и продал целую массу игроков, сделав ставку на своих воспитанников и молодёжь. По большому счёту, «Рубину» неинтересно и попадание в верхнюю часть турнирной таблицы, ведь из-за санкций УЕФА они не смогут выступить в европейских клубных турнирах.

В целом, у Шаронова есть достаточный кредит доверия для того, чтобы продолжить работу в «Рубине» как минимум до зимы, а возможно, и до конца сезона. До того момента, как казанцы безнадёжно осядут в зоне вылета, руководство клуба вряд ли задумается о перестановках на тренерском мостике. Однако вполне вероятно, что неудачи в последних матчах могут побудить его пересмотреть свой подход.

Олег Кононов

Разговоры об отставке рулевого «Спартака» не прекращаются с предыдущего сезона. После неудачи в матче заключительного тура с «Оренбургом», которая повлекла за собой непопадание в групповой этап Лиги Европы, фанаты потребовали от Олега Кононова немедленно подать в отставку. Напряжение лишь нарастало по ходу нынешнего первенства, когда в адрес специалиста постоянно сыпались проклятия, а акция с пиджаками и вовсе стала одной из самых обсуждаемых по ходу первых туров.

По окончании трети первенства всё говорит о высокой вероятности отставки Олега Георгиевича. «Спартак» занимает девятое место в РПЛ и отстаёт от лидера в лице «Зенита» на девять очков, имея в своём пассиве три поражения подряд. К этому можно прибавить вылет из Лиги Европы, где москвичи не смогли справиться с португальской «Брагой», проиграв в обеих встречах раунда плей-офф квалификации.

В случае вылета от КАМАЗа в 1/16 финала Кубка России решение об увольнении могло бы стать очевидным решением, но «Спартак» с огромным трудом сломил сопротивление команды третьей по силе лиги страны. Правда, продемонстрированная красно-белыми в Набережных Челнах игра в очередной раз оставила желать лучшего, на протяжении большей части матча хозяева не уступали своим визави, а решающий мяч пропустили в контратаке.

Выезд также не обошёлся без проявления ненависти болельщиков по отношению к Кононову. Так, на трибуне «Спартака» был замечен баннер с призывом уйти в отставку, а по ходу встречи фанаты неоднократно оскорбляли специалиста.

Учитывая напряжённые отношения с фанатами, а также крайне скромные результаты, для Кононова каждый следующий матч может стать решающим. В 11-м туре оппонентом «Спартака» станет аутсайдер РПЛ «Оренбург», что является идеальным моментом для того, чтобы прервать неудачную серию. Потеря очков же может заставить владельца клуба Леонида Федуна пересмотреть собственное решение о продолжении сотрудничества со специалистом.

Мурад Мусаев

Летом одна мысль о перестановке на тренерском мостике «Краснодара» казалась дикой. Коллектив только что завоевал серебряные медали РПЛ, и готовился к дебюту в квалификации Лиги чемпионов, а Сергей Галицкий провёл самую масштабную трансферную компанию в истории клуба. Так, состав пополнили семь игроков, общей стоимостью около €30 млн (по информации Transfermarkt), среди которых Реми Кабелла из «Сент-Этьена» и Тони Вильена из «Фейенорда».

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После триумфа в противостоянии с «Порту» и уверенного выступления в первых турах РПЛ, Мусаева и вовсе были готовы носить на руках, но всего за несколько недель всё изменилось. «Краснодар» показал свою несостоятельность на международном уровне, уступив в трёх матчах подряд с общей разницей 1:11. Сначала южане проиграли «Олимпиакосу» в плей-офф отбора Лиги чемпионов, а затем показали отсутствие характера в битве с «Базелем» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Это вызвало цепную реакцию, потянув за собой неудачи и в России. Сначала «Краснодар» проиграл в принципиальном противостоянии с ЦСКА, уступая по ходу встречи с разницей в три мяча, а затем вылетел из Кубка России. В игре с «Нижним Новгородом» всё решила глупая ошибка Кайо, решившегося на дриблинг в нескольких метрах от своей штрафной площади.

В настоящий момент «Краснодар» явно переживает свой не самый лучший период. Неудачи в еврокубках лишили коллектив уверенности и это может сказаться на результатах. Кроме того, поражения от «Олимпиакоса» и «Базеля» показали, «быки» так и не научились переламывать ход встречи, что зачастую бывает свидетельством пробелов в тактических наработках наставника. Ситуацию осложняет тот факт, что Мусаев не может присутствовать на тренерском мостике в матчах Лиги Европы. С одной стороны, это снимает с него ответственность за отчётные неудачи, а с другой — поднимает вопрос о целесообразности его нахождения у руля коллектива.

«Краснодар» вряд ли уволит Мусаева после недавних результатов, но они вполне могут стать тревожным звонком для Галицкого. Возможно, президент «Краснодара» разуверится в кандидатуре молодого специалиста и решит, что для перехода на другой уровень команде необходим более опытный наставник.