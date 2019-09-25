Первый российский дубль во Франции за 25 лет: как Головин провёл свой лучший матч за «Монако»

Александр Головин заслужил звание главного героя матча с «Ниццей» в седьмом туре чемпионата Франции по футболу. Полузащитник стал автором первого российского дубля за последние 25 лет в Лиге 1, а также отметился голевой передачей, что помогло «Монако» одержать первую победу в сезоне. По окончании встречи хавбека похвалили руководители клуба Дмитрий Рыболовлев и Олег Петров, а издание L’Equipe опубликовало сообщение в Twitter в его честь.

Встреча седьмого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей» стала бенефисом Александра Головина. Он провёл свой лучший матч в европейской карьере и помог своему коллективу одержать первую победу в нынешнем сезоне. Российский полузащитник оформил свой дебютный дубль в Лиге 1 и ассистировал одноклубнику Виссаму Бен-Йеддеру.

До встречи с «Ниццей» положение «Монако» можно было назвать не иначе как бедственным. Красно-белые крайне неудачно провели старт первенства и за первые шесть туров ни разу не познали вкуса победы. В первых двух подопечные Леонарду Жардима были разгромлены с общим счётом 0:6, а в трёх следующих неизменно упускали заветные три очка. Монегаски трижды вели по ходу матча, но каждый раз позволяли оппоненту либо восстановить паритет, либо вовсе вырваться вперёд. Именно это произошло в противостоянии с «Марселем». Дубль Бен-Йеддера обеспечил комфортное преимущество, но в период с 38-й по 66-ю минуту команда пропустила четыре безответных мяча.

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В свете этого «Монако» вряд ли стоило надеяться на успех в дерби. Красно-белые подходили к нему в статусе одного из главных аутсайдеров первенства, а «Ницца» занимала третье место, уступая лишь выскочкам из «Анже» и «Пари Сен-Жермен». Правда, несмотря на высокие позиции в турнирной таблице, команда Патрика Вийера уже дважды терпела поражения после старта французского чемпионата, что дарило надежду их противникам.

Одной из главных проблем «Монако» в текущем сезоне можно назвать отсутствие явного лидера. В прошлом таким был Радамель Фалькао, но после его ухода коллектив оказался в сложной ситуации. Ввиду серьёзного обновления состава новые футболисты ещё не успели окончательно освоиться, а среди остальных также не нашлось вожака. Сам Головин, хоть зачастую и смотрелся светлым пятном в игре монегасков, но тащить за собой команду либо не мог, либо не решался.

Первый гол «Монако» стал иллюстрацией намерений Головина взять инициативу в свои руки. Россиянин разыграл угловой с Сеском Фабрегасом, но не стал исполнять навес в штрафную, а мощно пробил в ближний угол. Решение оказалось настолько неожиданным и наглым, а удар — точным, что Вальтеру Бенитесу оставалось лишь вытаскивать мяч из сетки.

Этот гол продемонстрировал то, что было заметно ещё в недавних встречах сборной России в квалификации Евро-2020. Выступление в топ-чемпионате закалило Головина и научило его принимать решения за доли секунды. Если раньше он зачастую передерживал мяч и запаздывал с передачами или ударами, то теперь стал всё делать своевременно. Неудивительно, что в недавних играх с Шотландией и Казахстаном Александр смотрелся сильнее многих своих партнёров.

Второй гол не стал таким же шедевром, как первый. К этому моменту «Монако» уже успел пропустить и находился в 20 минутах от своей четвёртой ничьей в сезоне. На выручку пришло трио в лице Головина, Ислама Слимани и Сеска Фабрегаса. Испанец исполнил точнейший заброс на 30 метров, алжирец здорово придержал мяч и отдал пас в коридор между двумя защитниками. Россиянин классно открылся и в два касания переиграл голкипера.

Благодаря этому Головин стал первым за последние 25 лет российским футболистом, оформившим дубль в матче французской Лиги 1. Последний раз это удавалось в октябре 1994 года Александру Мостовому, во время выступлений за «Страсбург» отправившему два мяча в ворота «Сошо».

Эти успехи показали, что, хоть Головин и является великолепным универсалом, наибольшую пользу он приносит на позиции атакующего полузащитника. Именно в этом амплуа его использовал Леонид Слуцкий в ЦСКА, а Станислав Черчесов, хоть и опускал немного вглубь, но всегда требовал полноценного участия в организации нападения. В «Монако» же Александр зачастую был вынужден выполнять слишком много черновой работы, что связывало ему руки.

Гол Бен-Йеддера напомнил, что Головин хорош не только в борьбе за мяч и завершении, но и в прессинге. Россиянин великолепно прочитал ситуацию и перехватил передачу Юсефа Аталя. Впоследствии он легко расправился с отказавшимся переходить в «Спартак» Адрианом Тамезом и выкатил пас на неприкрытого Виссама, который и удвоил преимущество «Монако».

Головин провёл свою лучшую встречу в европейской карьере и после её окончания получил заслуженную похвалу как от клуба, так и от болельщиков и журналистов. В частности, руководители монегасков Дмитрий Рыболовлев и Олег Петров лично поздравили своего соотечественника с прекрасным выступлением, а французское издание L’Equipe опубликовало сообщение в Twitter со словами Spasiba Golovin.

На пресс-конференции успех своего полузащитника отметил и наставник. Леонарду Жардим указал на прогресс Головина и сказал, что клуб дорожит своим спортсменом.

«Александр перешёл к нам из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Он постепенно прибавляет в игре, и это имеет свою значимость для команды. Я также похвалил Бенуа Бадиашиля за выступление в этом матче. Думаю, что у нас много сильных полузащитников, среди них есть Тьемуэ (Бакайоко. — RT), Фабрегас, Головин и Адриен (Силва. — RT). Ими нужно дорожить. Очень рассчитываю на них», — заключил Жардим.

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Сам Головин признался, что дерби с «Ниццей» было принципиальным для каждого футболиста красно-белых.

«Они были в числе лидеров, а мы, наоборот, внизу турнирной таблицы. У нас ещё не было побед в этом чемпионате, очень хотелось выиграть», — цитирует хавбека «Чемпионат».

Успех своего клиента отметил и агент Олег Артёмов, представляющий интересы Головина. По его словам, «Александр показал все свои лучшие качества».

«Дело не только в двух забитых мячах и голевой передаче, но и в том объёме работы, который он выполнил. Именно Головин стал настоящим лидером на поле в трудные минуты и повёл партнёров за собой», — сказал Артёмов.

По его словам, россиянин завершил период адаптации в Лиге 1 и теперь может полностью сосредоточиться на своей игре.

«На данный момент это его лучшая игра во французской карьере. Теперь важно стабильно демонстрировать свой уровень. А для «Монако» эта победа очень важна в психологическом плане. Она может стать переломным моментом во всём сезоне», — заключил агент.