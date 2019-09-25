Дубль Головина помог «Монако» одержать первую победу в Лиге 1 в сезоне-2019/20
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Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Монако» принесли голы Виссама Бен-Йеддреа, и Александра Головина, оформившего дубль и записавшего в свой актив голевой пас.
«Ницца» ответила голом Патрика Бюрнера.
Для «Монако» это первая победа в сезоне. Подопечные Леонарду Жардима, набрав шесть очков, поднялись на 17-е место. Следующим соперником монегасков станет «Брест».
Ранее сообщалось, что Головин забил первый мяч за «Монако» в сезоне-2019/20.