Дубль Головина помог «Монако» одержать первую победу в Лиге 1 в сезоне-2019/20

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«Монако» одержал победу над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1.
Дубль Головина помог «Монако» одержать первую победу в Лиге 1 в сезоне-2019/20
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  • © @AS_Monaco

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Монако» принесли голы Виссама Бен-Йеддреа, и Александра Головина, оформившего дубль и записавшего в свой актив голевой пас.

«Ницца» ответила голом Патрика Бюрнера.

Для «Монако» это первая победа в сезоне. Подопечные Леонарду Жардима, набрав шесть очков, поднялись на 17-е место. Следующим соперником монегасков станет «Брест».

Ранее сообщалось, что Головин забил первый мяч за «Монако» в сезоне-2019/20.

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