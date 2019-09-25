Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»

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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что клуб дорожит российским полузащитником Александром Головиным.
Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»
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«Головин перешёл к нам из соревнования, которое отличается от Лиги 1. Он постепенно добавляет в игре, это имеет свою значимость для команды. Думаю, у нас много сильных игроков в полузащите, среди них есть  Фабрегас, Головин и Адриен. «Монако» ими дорожит, я очень рассчитываю на них в будущих встречах», — цитирует Жардима пресс-служба «Монако».

В последнем туре чемпионата Франции Головин помог своей команде обыграть «Ниццу» (3:1), забив два гола и отдав результативную передачу.

Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».

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