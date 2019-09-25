Головин считает, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1.
Головин считает, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако»
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  • © @AS_Monaco

«Это была очень важная игра для нас со всех точек зрения. Во-первых, «Монако» и «Ницца» принципиальные соперники, это дерби. Во-вторых, перед матчем они были в числе лидеров, а мы, наоборот, внизу турнирной таблицы. В-третьих, у нас ещё не было побед в этом чемпионате, очень хотелось выиграть», — приводит слова Головина «Чемпионат».

Он отметил, что эта победа очень важна для команды.

«Она может стать переломным моментом в этом сезоне. Тяжёлая игра, но очень ценные три очка», — добавил российский хавбек.

Головин стал автором дубля и тем самым помог «Монако» одержать первую победу в Лиге 1 в нынешнем сезоне. Теперь в активе команды шесть очков, она поднялась на 17-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Головин забил первый мяч за «Монако» в сезоне-2019/20.

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