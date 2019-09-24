Впереди ван Дейка и Роналду: Месси в шестой раз признан ФИФА лучшим футболистом мира

Лионель Месси получил рекордный, шестой приз лучшему игроку сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Нападающий «Барселоны» набрал 46% голосов и обошёл своих конкурентов в лице Криштиану Роналду и Вирджила ван Дейка.

23 сентября в Милане прошла торжественная церемония вручения наград лучшим спортсменам сезона по версии ФИФА. Так, были определены лучшие игрок, голкипер и тренер как в мужском, так и в женском футболе, а также назван автор самого красивого гола. Кроме того, на мероприятии вручили приз за фейр-плей, отдельную премию для болельщиков, а также объявили составы символических команд звёзд прошедшего соревновательного года.

Так, лучшими тренером и вратарём в мужском футболе ожидаемо стали Юрген Клопп и Алисон Бекер из «Ливерпуля» — триумфатора Лиги чемпионов. У женщин среди голкиперов была отмечена голландка Сари ван Венендал, а в двух других номинациях призы взяли представительницы чемпионок мира 2019 года (команды США) — форвард Меган Рапино и наставница Джилл Эллис.

Приз за честную игру получил главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелса, который пошёл на беспрецедентный шаг в матче за выход в АПЛ. Наставник потребовал от своих подопечных специально пропустить гол от «Астон Виллы», ведь сами они отличились в тот момент, когда один из соперников получил травму. В итоге красивый жест стоил «павлинам» не только пропущенного мяча, но и путёвки в Премьер-лигу.

Автором самого красивого гола был признан на тот момент хавбек «Дебрецена» Даниэль Жори. В матче чемпионата Венгрии с «Ференцварошем» футболист исполнил потрясающий по красоте удар через себя, за что и был удостоен награды. Примечательно, что осенью 2019-го он сменил прописку и пополнил состав «зелёных орлов».

Небольшое удивление вызвал состав 11 лучших игроков сезона у мужчин. Так, в него вошли сразу трое футболистов «Реала», провалившего прошлый сезон, — Серхио Рамос, Марсело и Лука Модрич. Также место в символической команде звёзд, помимо Месси, Роналду, ван Дейка и Алисона, нашлось перешедшему летом из «Челси» в королевский клуб Эдену Азару, экс-представителям «Аякса» Френки де Йонгу и Маттейсу де Лигту, а также форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

У женщин основной костяк составили американки. В компанию к Рапино добавились Алекс Морган, Джули Эртц, Роуз Лавелль и Келли О'Хара. Место в воротах ожидаемо заняла ван Венендал, а оставшиеся позиции заняли англичанка Люси Бронз, шведка Нилла Фишер, француженки Венди Ренар и Амандин Анри, а также бразильянка Марта.

Однако главная интрига заключалась в том, кто будет назван лучшим футболистом мира. Изначально на этот приз претендовали десять игроков, однако в начале сентября число номинантов было сокращено до трёх. В «финал» пробились завсегдатаи Криштиану Роналду и Лионель Месси, а также Вирджил ван Дейк. При этом многие эксперты и болельщики отдавали предпочтение не легендарным нападающим «Ювентуса» и «Барселоны», а именно защитнику «Ливерпуля». Ключевым аргументом был успех мерсисайдцев в главном клубном турнире Старого Света, который последний раз покорялся им в 2005 году. Кроме того, в прошедшем сезоне голландец стал олицетворением надёжности в обороне: он практически не позволял оппонентам обыгрывать себя и создал мощнейшую связку с Жоэлем Матипом.

Что касается Роналду и Месси, то даже их включение в финальную тройку вызывало серьёзные вопросы. Так, португалец ожидаемо первенствовал в чемпионате Италии в составе «Ювентуса», но это вряд ли можно назвать серьёзным достижением. В Лиге чемпионов бьянконери жёстко провалились, уступив в четвертьфинале выскочкам из «Аякса». При этом Криштиану не был похож сам на себя, забив лишь 28 мячей в 43 матчах. Единственной отрадой стал успех в Лиге наций, но даже это стало слабым утешением для голеадора.

На его фоне статистика Месси кажется гораздо более внушительной. Так, аргентинец стал автором 36 голов и 15 передач в 34 встречах испанской Примеры и помог «Барселоне» в очередной раз выиграть почётный трофей. Кроме того, он забил 12 мячей в Лиге чемпионов и довёл свою команду до полуфинала, где она уступила будущему победителю. В первом матче каталонцы разгромили соперника со счётом 3:0, но в ответном проявили полное безволие и позволили красным четырежды огорчить Марка-Андре тер Штегена. Причём аргентинец в этой встрече напоминал бледную тень самого себя и не смог привести своих партнёров в чувство.

После этого последовало фиаско на Кубке Америки, где аргентинцы также уступили в полуфинале. На этот раз в роли обидчиков выступили бразильцы, а Месси мало того что провёл не самый выдающийся турнир, так ещё и позволил себе жёсткие высказывания в отношении КОНМЕБОЛ.

Таким образом, этот год казался идеальным для того, чтобы вновь оставить Роналду и Месси без трофея. С 2008 по 2017 год приз неизменно доставался одному из вышеназванных спортсменов и лишь год назад награда впервые сменила обладателя. Им стал лидер серебряных призёров российского мундиаля Лука Модрич.

Однако в этот раз сенсации не произошло. Лауреатом премии «Футболист года» стал Месси, за которого отдали свои голоса 46% респондентов. Благодаря этому Лионель установил рекорд по числу побед в данной номинации, взяв данный приз шестой раз в карьере. До настоящего момента вровень с аргентинцем шёл Роналду.

«Хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Для меня индивидуальные награды являются второстепенной вещью, главное — команда», — цитирует Месси AFP

Примечательно, что мнения главных претендентов на награду относительно номинантов практически полностью разошлись. Так, ван Дейк поставил Месси на первое место, при этом не включив Роналду в свой топ-3, Лионель не нашёл места Вирджилу, а Криштиану — обоим конкурентам.

Занявший второе место ван Дейк (38 голосов) хоть и голосовал за Месси, но довольно красноречиво отреагировал на победу аргентинца в номинации. Так, в момент оглашения имени триумфатора он саркастично улыбнулся, но уже после церемонии предельно уважительно высказался о Лионеле.

«Голосование закончилось, и люди выбрали Месси. Я был очень близок к победе. Не уверен, что нашу игру вообще можно сравнивать, ведь он нападающий, а я защитник. Месси — великолепный футболист, возможно, лучший во все времена. Я не расстроен, не огорчён. Очень рад за него. Уже говорил, что командные призы для меня важнее. Эта индивидуальная награда была бы для меня бонусом», — цитирует ван Дейка NOS.

Что касается Роналду (36 голосов), то он был уверен в своём поражении и даже не приехал на церемонию в Милан. Таким образом, португалец пропустил второй подряд гала-вечер ФИФА. В 2018 году он также отказался посещать мероприятие.

Стоит отметить, что за кандидатуру португальца высказались многие известные специалисты, в числе которых и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Так, наставник поставил Роналду на первое место, а Месси и ван Дейка — на второе и третье соответственно.

«Ван Дейк провёл хороший сезон, выиграл Лигу чемпионов, был очень заметен в этом турнире и великолепно выглядел в финале. У Месси тоже получился отличный год, он, как всегда, много забивал. Но Роналду при значимых личных показателях ещё и титулы брал, например, Лигу наций со сборной Португалии и серию А с «Ювентусом». Это и сыграло определяющую роль в моём выборе», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Поддержали Роналду и в национальной команде Португалии. Так, на официальной странице сборной в Twitter появилась фотография форварда с подписью: «Лучший в истории».

Как признался бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О, он отдал своё предпочтение форвардам «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху и Садио Мане, а легендарный бразильский нападающий Роналдо заявил, что считает ван Дейка лучшим игроком сезона.

«Кто заслужил награду? Может быть, ван Дейк. Он невероятный игрок, и он хорошо выступил в прошлом сезоне», — приводит слова бразильца Metro.

При этом в «Барселоне» оказались полностью довольны результатами голосования. В пресс-службе коллектива поздравили Месси с победой и решили напомнить, почему именно аргентинец был достоин победы. В качестве аргументов были приведены 17 причин, среди которых победы в чемпионате и Суперкубке Испании, звание лучшего бомбардира Примеры и приз «Золотая бутса» за наибольшее число голов в сезоне, а также множество других достижений форварда.