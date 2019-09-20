Английские вундеркинды, первая победа Люксембурга и возвращение Кариуса: обзор игрового дня в ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» дома с трудом одолел «Астану» благодаря голу 17-летнего Мэйсона Гринвуда, а 18-летний Букайо Сака поучаствовал в разгромной победе «Арсенала» над «Айнтрахтом». «Дюделанж» стал первым люксембуржским клубом, выигравшим свой матч в основной стадии еврокубков, несмотря на три пропущенных мяча за четыре минуты. Ошибки бывшего вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса привели к поражению «Бешикташа» от «Слована». RT рассказывает о главных событиях игрового дня группового этапа Лиги Европы.

Успех «Хетафе» и ничья «Ференцвароша»

Пока «Краснодар» терпел сокрушительное поражение от «Базеля», в параллельном матче группы C фаворит квартета «Хетафе» дома встречался с «Трабзонспором». Хотя испанский клуб не может похвастаться громкими именами в своём составе, выступление в одном чемпионате с европейскими грандами всё же сказалось на классе команды.

Хозяева поля открыли счёт на 18-й минуте после фланговой атаки, которую завершил Родригес Анхель. После этого испанцы не стали передавать инициативу сопернику и продолжили владеть мячом, не позволяя туркам организованно пойти вперёд. Хотя за «Трабзонспор» играли такие известные по выступлению в Англии футболисты как Даниэл Старридж и Джон Оби Микел, ничто не предвещало сенсации в этом матче. «Хетафе» уверенно довёл встречу до победы, не позволив гостям даже пробить в створ своих ворот.

В группе H, где выступает московский ЦСКА, «Лудогорец» захватил единоличное лидерство. «Ференцварош» и «Эспаньол» сыграли вничью, что можно считать большой удачей для венгерского клуба, который при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы обладал самым низким посевом. Уже на десятой минуте ему повезло с автоголом Хави Лопеса, который без явного вмешательства соперника подправил мяч в свои ворота.

Испанцы не сразу оправились и заиграли так, как подобает фаворитам. Только во втором тайме Матиас Варгас нанёс два удара в ходе розыгрыша углового, один из которых достиг цели. «Ференцварош» заиграл на удержание счёта и преуспел в этом.

Победный гол 17-летнего манкунианца

Одна из главных сенсаций дня едва не произошла на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» принимал казахстанскую «Астану». На бумаге англичане должны были легко обыграть приехавшего издалека соперника. Однако если вспомнить, как тяжело подопечные Уле-Гуннара Сульшера начали сезон в чемпионате страны, то от их старта в Лиге Европы можно было ожидать чего угодно.

«Астана» явно приехала вымучивать нулевую ничью и долгое время были близка к своей цели. Гости выдерживали атаки Маркуса Рэшфорда и Фреда весь первый тайм и большую часть второго. Но ключ к воротам Ненада Эрича всё-таки был найден. На 73-й минуте 17-летний нападающий Мэйсон Гринвуд ловко обыграл всю оборону казахстанцев и пробил между ног натурализованному сербу. Гол юного дарования спас «Манчестер» от неожиданной ничьей.

Бенефис Сака в «Арсенале»

Другой фаворит турнира из Англии начал своё выступление гораздо увереннее, хотя его соперник был даже более серьёзным. Лондонский «Арсенал» на выезде разгромил франкфуртский «Айнтрахт», отправив в его ворота три безответных мяча.

Соавтором всех трёх голов стал 18-летний Букайо Сака, в этом сезоне ещё не игравший за основной состав «Арсенала». Сначала он отдал классный пас на ход Джо Уиллоку, затем стал вторым самым молодым автором гола «канониров» в еврокубках после Стюарта Робсона, а напоследок принял участие в смелой контратаке, во время которой отдал последний пас Пьеру-Эмерику Обамейянгу.

Стоит отметить, что полчаса в этом матче отыграл Николя Пепе. Этого форварда «Арсенал» приобрёл за €80 млн, что сделало его одним из самых дорогих игроков в истории клуба. Но пока что его задвигает на второй план молодой Сака, которому ивуариец сделал передачу на 85-й минуте.

Группа четырёх безответных мячей

Самую большую сенсацию дня преподнёс австрийский «Вольфсберг». Дебютанты группового этапа Лиги Европы на выезде разгромили мёнхенгладбахскую «Боруссию», которую в группе J с «Ромой» и «Истанбулом Башакшехир» ставили по меньшей мере на второе место. Однако теперь немцам надо думать, как оправиться от шокирующего разгрома со счётом 0:4.

Австрийцы, всего несколько последних лет выступающие в высшей лиге своей страны, заметно не превосходили соперников на поле, но показали отменную реализацию своих моментов. Если «Боруссия» так и не воспользовалась своими пятью ударами в створ, то у «Вольфсберга» только две попытки оказались неудачными, а после остальных мяч залетал в ворота.

С таким же счётом 4:0 закончился и матч «Ромы» с «Истанбулом», только в нём уже фавориты праздновали успех. Разгром начался с автогола Жуниора Кайсары, продолжился голами Эдина Джеко и Николо Дзаньоло, ассистировавшими друг другу, и завершился точным ударом Джастина Клюйверта в компенсированное время. «Рома» таким образом несколько успокоила своих болельщиков, которые начали беспокоиться за неудачный старт в чемпионате Италии.

Чудачества Кариуса

Чуть больше года назад вратарь Лорис Кариус прослыл самым неудачливым игроком своего амплуа после серии результативных ошибок, из-за которых «Ливерпуль» проиграл в финале Лиги чемпионов «Реалу». Теперь немец играет в «Бешикташе» и снова напомнил о себе с не лучшей стороны в матче со «Слованом».

В одном из эпизодов мяч залетел на половину поля турков, где его спокойно мог забрать одноклубник Кариуса. Однако вратарь решил пойти вперёд и вступить в борьбу. В итоге он неудачно пробил головой и упал на партнёра, а ожидавший развязки эпизода Андраж Шпорар закатил мяч в пустые ворота. В дальнейшем немецкий вратарь пропустил ещё три раза (причём дважды — в компенсированное время матча), а его клуб смог ответить только двумя голами.

Несостоявшийся камбэк АПОЭЛа

Интересно, что три мяча, которые «Лудогорец» забил ЦСКА за пять минут, не стали рекордом скорострельности в первом туре Лиги Европы. Ещё быстрее ход своего матча едва не перевернул кипрский АПОЭЛ, который дома встречался с люксембуржским «Дюделанжем».

В начале второго тайма хозяева проигрывали со счётом 0:2, однако всего за четыре минуты им удалось вырваться вперёд. Дубль оформил Андрия Павлович, а назначенный пенальти реализовал Томас де Винсенти. Однако АПОЭЛу не удалось ни взять три очка, ни удержать ничью. «Дюделанж» ответил ещё двумя голами за десять минут и впервые отпраздновал победу в основной стадии еврокубков. Год назад команда стала первым представителем Люксембурга в групповом этапе Лиги Европы, но не выиграла ни одного из шести матчей, а теперь делит с Севильей первую строчку в квартете A.