Мяч Джеко помог «Роме» разгромить «Истанбул Башакшехир» в матче Лиги Европы

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В матче первого тура группового раунда футбольной Лиги Европы итальянская «Рома» на своём поле одержала разгромную победу над турецким клубом «Истанбул Башакшехир» со счётом 4:0.
Мяч Джеко помог «Роме» разгромить «Истанбул Башакшехир» в матче Лиги Европы
  • © Fabio Rossi/As Roma/Lapresse
  • globallookpress.com

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающие Эдин Джеко и Джастин Клюйверт, а также полузащитник Николо Дзаньоло. Кроме того, защитник «Истанбул Башакшехир» Жуниор Кайшара поразил ворота своей команды.

В другом матче тура в группе J австрийский «Вольфсбергер» разгромил немецкую «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что ЦСКА крупно уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче Лиги Европы.

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