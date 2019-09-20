Мяч Джеко помог «Роме» разгромить «Истанбул Башакшехир» в матче Лиги Европы
- © Fabio Rossi/As Roma/Lapresse
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Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающие Эдин Джеко и Джастин Клюйверт, а также полузащитник Николо Дзаньоло. Кроме того, защитник «Истанбул Башакшехир» Жуниор Кайшара поразил ворота своей команды.
В другом матче тура в группе J австрийский «Вольфсбергер» разгромил немецкую «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счётом 4:0.
Ранее сообщалось, что ЦСКА крупно уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче Лиги Европы.