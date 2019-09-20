Мяч Джеко помог «Роме» разгромить «Истанбул Башакшехир» в матче Лиги Европы

В матче первого тура группового раунда футбольной Лиги Европы итальянская «Рома» на своём поле одержала разгромную победу над турецким клубом «Истанбул Башакшехир» со счётом 4:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающие Эдин Джеко и Джастин Клюйверт, а также полузащитник Николо Дзаньоло. Кроме того, защитник «Истанбул Башакшехир» Жуниор Кайшара поразил ворота своей команды.

В другом матче тура в группе J австрийский «Вольфсбергер» разгромил немецкую «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что ЦСКА крупно уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче Лиги Европы.