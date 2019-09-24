Месси заявил, что индивидуальные награды являются для него второстепенными
«Хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Для меня индивидуальные награды являются второстепенной вещью, главное — команда», — приводит слова Месси AFP.
Месси помог «Барселоне» выиграть чемпионат Испании минувшего сезона и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Помимо этого, он стал бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Аргентины.
Стоит отметить, что в составе каталонского клуба он сыграл 50 матчей за сезон и забил 51 мяч.
Наряду с ним на награду претендовали защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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