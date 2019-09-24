Черчесов рассказал, за кого голосовал при выборе лучшего футболиста и тренера года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что проголосовал за форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду при выборе лучшего игрока сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА), а при определении лучшего тренера отдал свой голос наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

«Роналду при значимых личных показателях ещё и титулы брал — например, Лигу наций со сборной Португалии и Серию А с «Ювентусом». Это и сыграло определяющую роль в моём выборе», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

В выборе же Клоппа, по его мнению, определяющую роль сыграла победа «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Клопп стал лучшим тренером сезона по версии ФИФА, а награду лучшему футболисту получил форвард «Барселоны» Лионель Месси. Роналду же занял третье место по итогам голосования.

Ранее Роналду опубликовал пост в своём Instagram после церемонии вручения награды лучшему игроку года по версии ФИФА.