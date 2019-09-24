Роналду: нельзя достичь всего, но можно приложить все усилия для достижения цели

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в своём Instagram после церемонии вручения награды лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Терпение и настойчивость — два качества, которые отличают профессионала от любителя. Всё великое начиналось с малого. Нельзя достичь всего, но можно приложить все усилия для достижения цели. Помните, что после ночи всегда наступает рассвет», — написал Роналду на своей странице.

Напомним, что Роналду не явился на церемонию вручения награды. Лучшим же футболистом мира был признан форвард «Барселоны» Лионель Мессии, а сам португалец стал третьим.

Ранее СМИ сообщили, за кого голосовал капитан сборной России Артём Дзюба при выборе лучшего футболиста года.