Роналду не включил конкурентов в тройку при голосовании за игрока года ФИФА
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По мнению Роналду, игроком года является его одноклубник Матейс де Лигт. Второе и третье места заняли Френки де Йонг из «Барселоны» и Килиан Мбаппе из ПСЖ.
Лионель Месси и Вирджил ван Дейк также голосовали в качестве капитанов сборных Аргентины и Нидерландов соответственно. Форвард «Барселоны» выбрал Садио Мане, Криштиану Роналду и Френки де Йонга, а защитник «Ливерпуля» — самого Месси, а также двух одноклубников: Мохаммеда Салаха и Мане.
Ранее Месси заявил, что индивидуальные награды являются для него второстепенными.