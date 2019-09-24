Роналду не включил конкурентов в тройку при голосовании за игрока года ФИФА

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, голосовавший за игрока года в качестве капитана сборной Португалии, не включил в тройку своих конкурентов в борьбе за приз Лионеля Месси и Вирджила ван Дейка.
Роналду не включил конкурентов в тройку при голосовании за игрока года ФИФА
  • © Reuters

По мнению Роналду, игроком года является его одноклубник Матейс де Лигт. Второе и третье места заняли Френки де Йонг из «Барселоны» и Килиан Мбаппе из ПСЖ.

Лионель Месси и Вирджил ван Дейк также голосовали в качестве капитанов сборных Аргентины и Нидерландов соответственно. Форвард «Барселоны» выбрал Садио Мане, Криштиану Роналду и Френки де Йонга, а защитник «Ливерпуля» — самого Месси, а также двух одноклубников: Мохаммеда Салаха и Мане.

Ранее Месси заявил, что индивидуальные награды являются для него второстепенными.

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