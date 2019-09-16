Обидное поражение Головина, дебют Мхитаряна в Италии и очередной гол Зе Луиша: события дня в европейском футболе

«Монако» Александра Головина потерпело третье поражение в пяти матчах чемпионата Франции. Монегаски уверенно вели в счёте, но растеряли добытое преимущество. Другой футболист с постсоветского пространства, Генрих Мхитарян, дебютировал в составе итальянской «Ромы» и сумел поразить чужие ворота. А экс-форвард «Спартака» Зе Луиш забил очередной мяч за «Порту».

Достижение Обамеянга и грубейшие ошибки защитников

Если в субботу все топ-клубы АПЛ за исключением «Манчестер Сити» одержали победы, то в воскресенье очки в матче с «Уотфордом» неожиданно потерял «Арсенал». Причём начиналось всё для «канониров» так, что лучше не придумаешь. После первого тайма они вели 2:0 благодаря дублю Пьера-Эмерика Обамеянга. Примечательно, что для него эти мячи стали 35-м и 36-м в АПЛ за полтора года выступлений в Англии. На этом отрезке больше него в местном чемпионате не забивал никто.

Однако если нападающие «Арсенала» со своей задачей справились, то центральные защитники игру полностью провалили и после перерыва допустили по результативной ошибке. Сначала Сократис Папастатопулос фактически отдал результативную передачу на Тома Клеверли, а затем Давид Луис в собственной штрафной сфолил на Роберто Перейре. Так «Арсенал» упустил казавшуюся очевидной победу и до трёх матчей продлил безвыигрышную серию в АПЛ.

Два удаления в первом тайме

В Испании, пожалуй, главным событием игрового дня стала победа «Севильи» над «Алавесом» с минимальным счётом, которая позволила команде выйти на первое место в турнирной таблице с десятью очками.

Не меньше внимания привлекла и ситуация, произошедшая во время встречи «Сельты» с «Гранадой». Дело в том, что подопечные Франа Эксрибы уже по истечении получаса игры умудрились остаться вдевятером. На 11-й минуте красную карточку получил Хорхе Саэнс, а на 29-й — Франсиско Пейнадо.

При этом как минимум первое удаление получилось крайне спорным. Саэнс в борьбе хотя и наступил на ахилл сопернику, но вряд ли заслужил столь суровые санкции. В результате «Гранада» в большинстве дожала соперника и одержала третью победу в четырёх стартовых турах.

Удивительный старт «Фрайбурга»

В Германии же великолепно начал сезон скромный «Фрайбург». В первых трёх матчах коллектив Кристиана Штрайха одержал две победы, а после паузы на игры сборных разгромил на выезде крепкий «Хоффенхайм» со счётом 3:0, что позволило команде переместиться на третье место.

По разу удалось отличиться Кристиану Гюнтеру, Янику Хабереру и Нильсу Петерсену. Всего же в первых четырёх матчах нового сезона Бундеслиги «Фрайбург» забил десять мячей и по этому показателю уступает лишь двум главным фаворитам — дортмундской «Боруссии» и «Баварии».

Ещё более крупной победой отметился «Шальке», который отправил пять мячей в ворота скромного аутсайдера «Падерборна». Пусть счёт и удалось открыть уже на восьмой минуте проигравшей стороне, в дальнейшем пропускали только хозяева.

Три результативные передачи в одном тайме

Между тем в Италии первый матч за «Рому» провёл полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян. И дебют получился для футболиста более чем удачным. Римляне дома не оставили шансов «Сассуоло», а сам игрок отметился голом. Причём уже к 33-й минуте хозяева вели в счёте — 4:0.

Сам Мхитарян забил третий мяч своей команды. Ворвавшись в штрафную, он точным ударом отправил снаряд прямо между ног вратарю. Но главным героем встречи стал всё же не Генрих, а 23-летний полузащитник Лоренцо Пеллегрини, который отдал сразу три результативные передачи.

Правда, «Рома» после перерыва ожидаемо сбавила темп, и «Сассуоло» удалось уйти от разгромного поражения. Дубль оформил нападающий Доменико Берарди.

Семь мячей на двоих и замена Головина

А вот «Монако» Александра Головина потерпело очередное поражение в Лиге 1. Пусть в соперниках у монегасков был сам «Марсель», но подопечные Леонарду Жардима были настроены наконец набрать три очка, тем более противостояла им команда другого португальского специалиста — экс-рулевого «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

И началась встреча наиболее благоприятным образом для хозяев. Уже к середине первого тайма новичку команды Виссаму Бен-Йеддеру удалось оформить дубль. Таким образом, в первых четырёх матчах в составе «Монако» форвард записал на свой счёт три гола.

Однако безобразные действия в обороне свели на нет все усилия Головина и партнёров, и на перерыв команды ушли при равном счёте. А в начале второго тайма монегаски вовсе остались без получившего травму Бен-Йеддера. После этого подопечные Жардима посыпались и пропустили ещё дважды. Дубль оформил аргентинский форвард «Марселя» Дарио Бенедетто.

Тогда Жардим пошёл ва-банк и убрал с поля проведших не лучший матч Головина и Сеска Фабрегаса. В результате монегаскам удалось сократить отставание до минимума и устроить финальный штурм в концовке. Но отыграться «Монако» было не суждено. Команда потерпела третье поражение в пяти матчах Лиги 1 и по-прежнему не знает побед.

Невероятное спасение «Порту»

Зато у экс-форварда «Спартака» Зе Луиша дела в «Порту» идут как нельзя лучше. В воскресенье он забил очередной мяч в матче с «Портимоненсе» и довёл количество своих голов в текущем сезоне чемпионата Португалии до пяти. В гонке бомбардиров футболист лишь на один точный удар отстаёт от Пицци из «Бенфики».

Однако сама игра едва не закончилась для фаворита конфузом. На перерыв «Порту» ушёл, владея уверенным преимуществом — 2:0, но во втором тайме умудрился пропустить дважды за пять минут. Мало того, в добавленное арбитром время фаворит остался в меньшинстве. Но команду спас другой футболист, имеющий непосредственное отношение к России: экс-защитник «Рубина» Иван Маркано. На 98-й минуте он выше всех выпрыгнул в штрафной после подачи корнера и отправил снаряд в сетку.