«Монако» Головина уступил «Марселю» в пятом туре Лиги 1

В рамках пятого тура чемпионата Франции по футболу среди команд Лиги 1 футболисты «Монако» на своём поле проиграли «Марселю».

Встреча, проходившая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 4:3 в пользу «Марселя».

В составе хозяев дубль оформил Виссам Бен-Йеддер, ещё один мяч на счету Бальде Кейта. У «Марселя» забивали Дарио Бенедетто (дважды), Валер Жермен и Димитри Пайет.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе «Монако» и отыграл 69 минут, после чего его сменил Адриен Силва.

Ранее Неймар заявил, что не нуждается в поддержке болельщиков.