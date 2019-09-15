Неймар заявил, что не нуждается в поддержке болельщиков
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«Не нуждаюсь в том, чтобы болельщики поддерживали меня. Я остался и буду защищать эту команду. И неважно, как отреагируют болельщики. Главное — это играть и выигрывать», — приводит слова Неймара L'Equipe.
В матче пятого тура французской футбольной Лиги 1 со «Страсбургом» Неймар принёс ПСЖ победу в компенсированное время, забив в падении через себя единственный мяч в игре. Болельщики в ходе встречи неоднократно освистывали игрока.
Тренер ПСЖ не стал осуждать фанатов за реакцию на Неймара.