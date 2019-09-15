Тренер ПСЖ не стал осуждать фанатов за реакцию на Неймара

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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал реакцию фанатов команды на появление на поле бразильского форварда Неймара в матче пятого тура французской футбольной Лиги 1 со «Страсбургом».
Тренер ПСЖ не стал осуждать фанатов за реакцию на Неймара
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«Честно говоря, не знал, чего ожидать. Не хочу судить, было ли это слишком жёстко, ведь они наши фанаты. Им пришлось нелегко во время трансферного окна, учитывая все происходящее между Неймаром и ПСЖ», — приводит слова Тухеля Get French Football News.

27-летний Неймар является самым дорогим футболистом планеты, в 2017 году ПСЖ заплатил за него «Барселоне» €222 млн. Летом 2019 года бразилец изъявил желание вернуться в каталонский клуб, но сделку так и не удалось совершить.

Ранее Неймар ответил на свист болельщиков ПСЖ в матче со «Страсбургом».

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