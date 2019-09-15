Неймар ответил на свист болельщиков ПСЖ в матче со «Страсбургом»

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Бразильский нападающий ПСЖ Неймар отреагировал на свист болельщиков команды в его адрес в матче пятого тура французской футбольной Лиги 1 со «Страсбургом».

«Понимаю болельщиков и знаю, что им было тяжело. Но с этого момента я игрок ПСЖ. У меня нет конкретного сообщения для них. Я привык, что меня освистывают на протяжении всей моей карьеры», — приводит слова форварда Get Football News France.

Он заявил, что он ничего не имеет против фанатов парижского коллектива, и отметил, что теперь для него каждый матч из-за атмосферы на стадионе будет как гостевой. Бразилец также подтвердил, что действительно хотел уйти в другой клуб, но это уже в прошлом.

«Страница перевёрнута. Я — игрок ПСЖ, и теперь я собираюсь отдать всё на поле», — добавил Неймар.

В матче со «Страсбургом» Неймар принёс ПСЖ победу в компенсированное время, забив в падении через себя единственный мяч в игре.

Ранее в сети опубликовали победный мяч Неймара через себя в пятом туре Лиги 1.

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