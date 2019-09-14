В сети опубликовали победный мяч Неймара через себя в пятом туре Лиги 1

В сети появилось видео победного мяча бразильского нападающего ПСЖ Неймара в матче пятого тура французской футбольной Лиги 1 со «Страсбургом».

Видео гола после матча было опубликовано в социальных сетях.

Неймар забил в падении через себя единственный мяч на второй компенсированной к матчу минуте.

Эта игра стала первой для форварда за ПСЖ в новом сезоне.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 12 очками.

Ранее сообщалось, что гол Неймара на последних минутах принёс ПСЖ победу над «Страсбургом» в Лиге 1.