В сети опубликовали победный мяч Неймара через себя в пятом туре Лиги 1
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Видео гола после матча было опубликовано в социальных сетях.
Неймар забил в падении через себя единственный мяч на второй компенсированной к матчу минуте.
Эта игра стала первой для форварда за ПСЖ в новом сезоне.
ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 12 очками.
Ранее сообщалось, что гол Неймара на последних минутах принёс ПСЖ победу над «Страсбургом» в Лиге 1.
هدف عالمي في الدوري الفرنسي #Neymarpic.twitter.com/yT6btG6gZU— ahmed mahmoud (@ahmedma29599705) September 14, 2019