В сети опубликовали победный мяч Неймара через себя в пятом туре Лиги 1

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В сети появилось видео победного мяча бразильского нападающего ПСЖ Неймара в матче пятого тура французской футбольной Лиги 1 со «Страсбургом».
В сети опубликовали победный мяч Неймара через себя в пятом туре Лиги 1
  • © Global Look Press

Видео гола после матча было опубликовано в социальных сетях.

Неймар забил в падении через себя единственный мяч на второй компенсированной к матчу минуте.

Эта игра стала первой для форварда за ПСЖ в новом сезоне.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 12 очками.

Ранее сообщалось, что гол Неймара на последних минутах принёс ПСЖ победу над «Страсбургом» в Лиге 1.

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