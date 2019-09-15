Гол Неймара через себя, рекорд 16-летнего форварда «Барселоны», фиаско «Манчестер Сити»: события в европейском футболе

Неймар забил ударом через себя в своём первом матче в сезоне и помог «Пари Сен-Жермен» обыграть «Страсбург». Форвард «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым автором гола и передачи в истории Примеры, а хавбек «Валенсии» Денис Черышев отметился результативным пасом. «Манчестер Сити» прервал свою 25-матчевую беспроигрышную серию в играх с новичками АПЛ, а Николай Комличенко оформил дубль за «Млада-Болеслав».

Фиаско «Манчестер Сити»

Одна из главных сенсаций дня произошла на стадионе «Кэрроу Роуд», где местный «Норвич Сити» принимал «Манчестер Сити». К этому моменту подопечные Хосепа Гвардиолы на протяжении 25 встреч не уступали новичкам АПЛ, а их последнее поражение было датировано мартом 2015 года — тогда «горожане» с минимальным счётом проиграли «Бёрнли».

Однако с самого начала стало ясно, что в этот раз гостям придётся нелегко. В период с 18-й по 28-ю минуты небесно-голубые пропустили дважды, повторив свой худший старт под руководством испанского специалиста. Ранее «горожане» лишь раз пропускали дважды за первые полчаса игры — в матче с «Лестером» в декабре 2016-го. Причём гол Кенни Маклина стал результатом углового, что в очередной раз подтвердило существование определённых проблем у «Манчестер Сити». Так, последние восемь из девяти пропущенных мячей коллектива в АПЛ стали результатом розыгрыша стандартов у их ворот.

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Ещё до ухода на перерыв гости смогли сократить отставание — рекорды продолжил бить Серхио Агуэро, реализовавший каждый из семи своих ударов в створ в нынешнем сезоне. Благодаря этому, он стал лишь третьим футболистом в истории Премьер-лиги, отличавшимся голом во всех пяти стартовых турах. Ранее такое удавалось лишь Хосе Антонио Рейесу и Уэйну Руни.

Однако для спасения этого оказалось недостаточно. Спустя пять минут после старта второго тайма на авансцену вышел лучший бомбардир хозяев. Эмилиано Буэндия отобрал мяч у зазевавшегося Николаса Отаменди, а Теему Пукки воспользовался своим шансом. Так, финский форвард добавил точный удар к своей передаче в эпизоде с первым голом и оформил своё восьмое результативное действие в сезоне (6 + 2).

Примечательно, что все ближайшие конкуренты «Манчестер Сити» обошлись без потерь очков. Садио Мане оформил дубль в матче с «Ньюкаслом» и позволил «Ливерпулю» оторваться от «горожан» на пять баллов, а «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» приблизились к действующим чемпионам на расстояние двух баллов. Столько же у «Челси», на чужом поле разгромившего «Вулверхэмптон» со счётом 5:2.

Разгром «Валенсии» и голевой пас Черышева

Лидеры испанского футбола порадовали своих болельщиков не только обилием голов, но и непредсказуемостью результатов. Так, «Реал» с огромным трудом обыграл «Леванте» в дебютном матче для Эдена Азара, а «Атлетико» сенсационно уступил «Реалу Сосьедад». В главной же встрече дня «Барселона» легко разобралась с «Валенсией» и подобралась к группе лидеров.

В отсутствие травмированного Лионеля Месси в стартовом составе вновь появился уроженец Гвинеи-Бисау Ансу Фати. Всего семь минут потребовалось юному форварду, чтобы войти в историю, как самому молодому автору гола и передачи в Примере (16 лет 318 дней). На второй минуте он отличился с паса Фрэнки де Йонга, а затем игроки поменялись ролями.

На 27-й минуте Кевин Гамейро сумел отквитать один мяч, но в первой трети второго тайма «блауграна» добила своего оппонента. Сначала ошибкой Яспера Силессена воспользовался подключившийся к атаке Жерар Пике, а затем дублем отметился Луис Суарес. Вышедшему на замену уругвайцу хватило всего минуты, чтобы открыть счёт голам в сезоне, а немного позднее и удвоить их число.

Итог встречи подвёл точный удар Максимилиано Гомеса с передачи Дениса Черышева. Россиянин воспользовался оплошностью Нельсона Семеду и прострелил на своего партнёра. Так хавбек записал на свой счёт первое результативное действие в нынешнем сезоне, немного разбавив коллекцию из двух «горчичников».

Сражение лидеров Бундеслиги

В Германии встречались лидеры турнирной таблицы — «РБ Лейпциг» и «Бавария». После трёх туров подопечные Юлиана Нагельсмана имели в своём активе 100-процентный результат и опережали гегемонов на два очка. Этот матч был особенным для хавбека гостей Тьяго Алькантары, в 200-й раз выходившего на поле в футболке «ФК Голливуд».

Однако отметить это событие победой ему не удалось, хоть начало и было многообещающим. Чуть больше 150 секунд потребовалось Роберту Левандовски, чтобы забить свой седьмой мяч в четырёх матчах и закрепиться в статусе лучшего снайпера Бундеслиги. Поляк воспользовался замешательством обороны оппонента и легко «расстрелял» Петера Гулачи.

Правда, подопечным Нико Ковача не удалось удержать преимущество, а одним из главных антигероев стал Лукас Эрнандес. Сначала защитник использовал все свои актёрские навыки, чтобы заработать пенальти, но был разоблачён с помощью системы VAR, а затем спровоцировал назначение 11-метрового в свои ворота. К мячу подошёл штатный пенальтист «быков» Эмиль Форсберг и уверенно реализовал пятый удар с «точки» подряд.

Второй тайм прошёл за небольшим преимуществом гостей, но завершился без голов. «РБ Лейпциг» остался во главе турнирной таблицы, а «Бавария» показала свой худший старт за пять лет. В последний раз мюнхенцы имели в своём активе восемь очков после первых четырёх туров в сезоне-2014/15.

Во второй по значимости игре тура дортмундская «Боруссия» не оставила шансов «Байеру». Команда Люсьена Фавра отправил в ворота противника четыре безответных мяча и вышла на второе место в таблице. Главным героем стал Марко Ройс, оформивший дубль.

Смена власти в Италии

«Ювентус» в третий раз подряд не смог победить после паузы на встречи сборных. На этот раз подопечным Маурицио Сарри не удалось сломить сопротивление «Фиорентины». Коллективы не смогли отметиться забитыми мячами, а действующие чемпионы впервые в сезоне потеряли очки.

Этой оплошностью «старой синьоры» воспользовался «Интер», который с минимальной разницей обыграл «Удинезе» и вышел в лидеры Серии А. Решающим стал гол Стефано Сенси на 44-й минуте. К этой минуте «нерадзурри» уже находились в большинстве — на 35-й минуте прямую красную карточку получил хавбек гостей Родриго де Пауль. Аргентинец наградил Антонио Кандреву оплеухой, за что был изгнан с поля. Примечательно, что защищать своего одноклубника бросился экс-защитник ЦСКА Родриго Бекао, за что был наказан «горчичником».

Первый гол Неймара после возвращения

Во Франции главное событие тура произошло на столичном стадионе «Парк де Пренс», где свой первый матч в сезоне провёл Неймар. В последний раз бразилец выходил на поле в составе «Пари Сен-Жермен» в мае, после чего сначала получил травму, а затем долгое время просил отпустить его в «Барселону». В результате трансфер всё же не состоялся и форварду пришлось вновь надеть футболку нелюбимого коллектива.

В отсутствие травмированных Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе, Неймар был обречён сходу стать первой скрипкой команды в противостоянии со «Страсбургом». Сам нападающий очень соскучился по футболу и постоянно брал игру на себя, но в завершающий стадии чувствовалось отсутствие практики. Бразилец много бил, но мимо, за что регулярно слышал в свой адрес свист со стороны фанатов. Не многое получалось и у его партнёров, в результате чего после первого тайма на табло горели нули.

Ситуация не изменилась и во втором, а помочь хозяевам не мог даже звёздный Мауро Икарди. Основное время завершилсь вничью, но на второй компенсированной минуте Неймар всё же сказал свое веское слово. Бомбардир оказался в штрафной и эффектным ударом через себя поразил ворота Матца Зельса. Для бразильца этот гол стал 35-м в 38 матчах за красно-синих.

Дубль Комличенко и провал Слуцкого

Российский нападающий «Млада-Болеслав» продолжает поражать своей результативностью в чемпионате Чехии. После пропуска матча восьмого тура первенства Николай Комличенко вернулся в стартовый состав и записал на свой счёт дубль во встрече с «Пршибрамом».

Подопечные Йозефа Вебера разгромили своего оппонента с теннисным счётом 6:0, а Комличенко вырвался в лидеры гонки бомбардиров первенства. После девяти туров в его активе семь мячей, и это при том, что на поле он провёл всего пять неполных матчей (391 минуту).

А вот Леонид Слуцкий вряд ли захочет вспоминать встречу с ПСВ. «Витесс» имел в своём активе беспроигрышную серию из пяти матчей и шёл в лидерах «Эредивизии», но крупно уступил соперникам из Эйндховена. Подопечные российского специалиста потерпели поражение со счётом 0:5 и теперь могут вылететь из тройки лидеров.

Главным героем встречи стал Дониелл Мален. Форвард хозяев записал на свой счёт четыре гола, став третьим самым молодым автором покера в составе ПСВ (20 лет 238 дней). В более юном возрасте отличались лишь Вилли ван дер Кёйлен и Эрик Вискал.