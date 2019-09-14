«Барселона» разгромила «Валенсию» с Черышевым в четвёртом туре Примеры

«Барселона» одержала разгромную победу над «Валенсией» в матче четвёртого тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев — 5:1.

В составе сине-гранатовых отличились Ансумане Фати, Френки де Йонг и Жерар Пике, а также дубль оформил Луис Суарес. У гостей единственный мяч забил Кевин Гамейро.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 67-й минуте игры, но результативными действиями не отметился.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Гранадой», а «Валенсия» — с «Леганесом».

Ранее «Атлетико» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Примеры.