«Атлетико» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Примеры
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Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась в пользу хозяев — 2:0.
На 58-й минуте отличился Мартин Эдегор, а через три минуты преимущество «Сосьедада» увеличил Начо Монреаль.
Таким образом, подопечные Диего Симеоне потерпели первое поражение в сезоне. До этого «Атлетико» одержал три победы подряд.
«Реал Сосьедад» в следующем туре сыграет с «Эспаньолом», а «Атлетико» — с «Сельтой».
Ранее «Барселона» упустила победу над «Осасуной» в матче Примеры.