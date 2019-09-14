«Атлетико» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Примеры

Мадридский «Атлетико» проиграл клубу «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна в матче четвёртого тура испанской футбольной Примеры.

Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась в пользу хозяев — 2:0.

На 58-й минуте отличился Мартин Эдегор, а через три минуты преимущество «Сосьедада» увеличил Начо Монреаль.

Таким образом, подопечные Диего Симеоне потерпели первое поражение в сезоне. До этого «Атлетико» одержал три победы подряд.

«Реал Сосьедад» в следующем туре сыграет с «Эспаньолом», а «Атлетико» — с «Сельтой».

Ранее «Барселона» упустила победу над «Осасуной» в матче Примеры.