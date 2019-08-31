«Барселона» упустила победу над «Осасуной» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» и «Осасуна» сыграли вничью в матче третьего тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Памплоне, на стадионе «Эль-Садар», завершилась со счётом 2:2.

За «Барселону» забили 16-летний Ансумане Фати, и Артур Рамос, отличившиеся на 51-й и 64-й минутах. В составе «Осасуны» дубль оформил Роберто Торрес, забивший на седьмой, и реализовавший пенальти на 81-й минутах.

В четвёртом туре «Барселона» на своём поле примет «Валенсию», а «Осасуна» на выезде сыграет с «Вальядолидом».

Ранее сообщалось, что «Севилья» не сумела обыграть «Сельту» в матче чемпионата Испании по футболу.