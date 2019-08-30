«Севилья» не сумела обыграть «Сельту» в матче чемпионата Испании по футболу

В стартовом поединке третьего тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» на своём поле сыграла вничью с «Сельтой» — 1:1.

Соперники обменялись забитыми мячами в концовке второго тайма встречи. «Севилья» открыла счёт на 81-й минуте после точного удара полузащитника Франко Васкеса, а мяч полузащитника Дениса Суареса на 84-й минуте позволил «Сельте» уйти от второго поражения в сезоне-2019/20.

Набрав семь очков, «Севилья» возглавила турнирную таблицу испанского чемпионата как минимум до окончания других матчей тура. «Сельта» с четырьмя баллами в активе идёт девятой.

Ранее сообщалось, что российский ЦСКА не сумел договориться с «Севильей» об аренде защитника Серхи Гомеса.