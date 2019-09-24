Роналдо считает, что ван Дейк заслуживал награды лучшего игрока года

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Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо поделился мнением относительно того, кто заслуживал получить награду лучшего игрока года ФИФА.
Роналдо считает, что ван Дейк заслуживал награды лучшего игрока года
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«Кто заслужил награду? Наверное, ван Дейк. Вирджил — невероятный футболист, он хорошо выступил в прошлом сезоне, потому я думаю, что он заслуживает эту награду в большей степени, чем Месси», — цитирует Роналдо Metro.

В голосовании за приз лучшему игроку года ФИФА ван Дейк занял второе место.

Ранее сообщалось, что Роналду не включил конкурентов в тройку при голосовании за игрока года ФИФА.

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