Невероятный гол Канте, спасительный удар Неймара и дебютный мяч Рибери в Италии: события дня в европейском футболе

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте отметился красивым голом в матче с «Ливерпулем», но не смог спасти команду от поражения. Неймар принёс ПСЖ победу над «Лионом» на последних минутах. А Франк Рибери забил дебютный мяч в чемпионате Италии. RT рассказывает о главных событиях субботы в европейском футболе.

Рекорд «Ливерпуля» и отменённый гол «Челси»

В центральном матче шестого тура АПЛ лидирующий «Ливерпуль» на выезде обыграл «Челси» и установил своеобразный рекорд. Подопечные Юргена Клоппа стали первой командой в истории, которой удалось выиграть шесть матчей подряд на старте двух сезонов Премьер-лиги подряд.

При этом лондонцы провели очень неплохую встречу и вполне могли отобрать очки у действующего обладателя Лиги чемпионов. Они нанесли больше ударов по воротам — восемь против шести у соперника — и создали больше моментов, но в очередной раз слишком расточительно к ним отнеслись. А гол Сесара Аспиликуэты судья отменил из-за небольшого офсайда у Виллиана после просмотра повтора. «Ливерпуль» же грамотно разыграл два стандартных положения. После подач со штрафных отличились Трент Александр-Арнольд и Роберто Фирмино.

Во втором тайме «Челси» окончательно завладел преимуществом, но никак не мог пробить Адриана. В конечном итоге это удалось сделать Н'Голо Канте. Футболист, которого все рассматривают в первую очередь как разрушителя, совершил великолепный слаломный проход и увенчал его точным ударом в угол.

В оставшееся до финального свистка время «Челси» буквально прижал соперника к штрафной и упустил сразу несколько моментов. «Ливерпуль» вынужден был играть практически на отбой, однако своей главной цели достиг.

Гол украинца в ворота «Манчестер Юнайтед»

А вот «Манчестер Юнайтед» провёл очередной невзрачный матч на старте сезона и абсолютно заслуженно уступил «Вест Хэму». Подопечные Уле-Гуннара Сульшера, оставшиеся без целого ряда лидеров, действовали не на пределе возможностей и в конце первого тайма пропустили закономерный мяч. Украинский полузащитник лондонцев Андрей Ярмоленко после передачи Фелипе Андерсона в одно касание обработал мяч и точно пробил.

Наконец, в концовке матча очень красивый гол забил Аарон Крессвел. Защитник со штрафного нанёс неберущийся удар точно в девятку. Давид Де Хеа сумел дотянуться до мяча, но спасти команду шансов не имел.

Очередной мяч Бензема и победа «Реала»

Если «Барселона» накануне сенсационно уступила «Гранаде», то «Реал» после разгрома от ПСЖ в очень непростом матче одержал победу над «Севильей». Игра складывалась для мадрицев непросто, и к перерыву счёт не был открыт. При этом команды действовали на равных и опасных моментов практически не имели.

Но «Реал», как это часто бывает, спас Карим Бензема. В середине второго тайма он мастерски замкнул навес Дани Карвахаля с фланга и забил пятый мяч в пяти играх текущего сезона Примеры.

Открыв счёт, мадридцы спокойно довели дело до победы. «Севилья» пыталась организовать штурм, но в атаке у хозяев получалась немногое. Правда, в самой концовке вышедшему на замену Чичарито всё же удалось отправить снаряд в цель с близкой дистанции, но судья справедливо отменил гол из-за офсайда.

Расистский скандал и невероятное спасение в концовке

В чемпионате Италии уверенную победу одержал действующий серебряный призёр турнира «Наполи». Неаполитанцы успели прийти в себя после знакового успеха в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и на выезде спокойно разгромили «Лечче» — 4:1. При этом дубль удалось оформить новичку команды Фернандо Льоренте, который проводил лишь вторую встречу в составе «Наполи».

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А вот другой участник ЛЧ от Италии, «Аталанта», стартовал в главном еврокубке хуже не придумаешь: пропустил четыре безответных мяча от загребского «Динамо». Вслед за этим подопечные Джан Пьеро Гасперини едва не уступили «Фиорентине», но чудом спаслись в концовке.

За шесть минут до финального свистка фиолетовые вели в счёте 2:0, причём впервые в составе «Фиорентины» отличился именитый новичок гостей Франк Рибери. 36-летний футболист на зависть молодым партнёрам побежал на чужую половину поля в контратаку и замкнул навес партнёра.

Однако в концовке «Аталанте» удалось спастись. Сначала Йосип Иличич сократил отставание до минимума, а затем защитник Тимоти Кастань на пятой добавленной минуте поставил точку в этой яркой встрече — 2:2.

К сожалению, интересный матч был омрачён расистской выходкой со стороны фанатов. По ходу встречи бразильский защитник «Фиорентины» Далберт пожаловался судье на уханье с трибун, и поединок был временно остановлен. При этом просьба диктора, обращённая к болельщикам, вести себя адекватно была встречена свистом.

Упущенная победа Дортмунда и гол бывшего игрока «Зенита»

Упустила победу на последних минутах и дортмундская «Боруссия», которая до начала пятого тура делила лидерство с «Лейпцигом». Жёлто-чёрные были очень близки к тому, чтобы обыграть неудачно начавший сезон «Айнтрахт». Незадолго до финального свистка они вели 2:1, а один из мячей на свой счёт записал экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Помимо этого, бельгиец отметился результативной передачей на Джейдона Санчо.

Но дортмундцам в который уже раз на старте сезона не хватило концентрации в концовке. На 88-й минуте после удара соперника Томас Делейни неудачно подставил ногу и стал невольным исполнителем автогола. Так «Боруссия» сыграла вничью во второй раз на неделе. Ранее команда разошлась миром с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Неймар под градом различных предметов

Тем временем во Франции Неймар продолжает заглаживать вину перед болельщиками ПСЖ. В прошлом туре он на 92-й минуте принёс парижанам победу в тяжёлом матче со «Страсбургом», а в воскресенье вновь отметился победным голом в концовке игры с соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов — «Лионом».

Встреча получилась весьма непростой для парижан. В первом тайме они владели заметным преимуществом и создали несколько опасных моментов, но выше всяких похвал действовал Антони Лопеш. Однако после перерыва игра скатилась к многочисленным стычкам и разбилась на эпизоды.

Казалось, команды разойдутся миром, но на 87-й минуте судьбу противостояния решил Неймар. После передачи Анхеля Ди Марии бразилец под прессингом защитника развернулся и отправил снаряд точно в цель. К слову, нападающий в этой игре подвергся обструкции со стороны как своих, так и чужих фанатов. Во втором тайме игроку буквально не позволяли подать угловой, бросая в него с трибун различные предметы.

Дисквалификация Комличенко и первый гол Татаева в карьере

Нападающему «Млады Болеслав» Николаю Комличенко не удалось поразить ворота «Баника» в матче десятого тура чемпионата Чехии. Зато это сделал другой российский футболист команды — Алексей Татаев. Для 20-летнего защитника, арендованного у «Краснодара», этот гол стал не только первым в составе «Млады Болеслав», но и дебютным во взрослой карьере.

В дальнейшем Татаев так же, как и Комличенко, получил жёлтую карточку, но их команда отпраздновала важную победу. Правда, для Николая этот горчичник стал четвёртым и в важнейшем матче с лидером — «Славией» — он команде не поможет.