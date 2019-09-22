Волевая победа Слуцкого, нули Головина и антирекорд «Барселоны»: события дня в европейском футболе

«Витесс» Леонида Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Нидерландов. «Монако» Александра Головина впервые в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности, но забить тоже не сумел. А «Барселона» выдала худший старт в Примере за 25 лет. RT рассказывает о главных событиях субботы в европейском футболе.

Восемь мячей от «Манчестер Сити»

Действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити» после сенсационного поражения от «Норвича» в прошлом туре нуждался в срочной реабилитации перед болельщиками, и под горячую руку подопечным Хосепа Гвардиолы попался скромный аутсайдер «Уотфорд». Уже к 18-й минуте «горожане» отправили в ворота соперника пять безответных мячей (четыре из них стали следствием удачного розыгрыша стандартных положений). Это абсолютный рекорд АПЛ.

Во втором тайме «МанСити» продолжил избиение соперника и огорчил гостей ещё трижды, а полузащитнику Бернарду Силве удалось оформить первый хет-трик в карьере. Лучший бомбардир в истории клуба Серхио Агуэро ограничился одним голом, да и тот забил с 11-метровой отметки. Но главное, что команде удалось одержать свою самую крупную победу за всё время выступлений в АПЛ.

Провал каталонцев

Главная сенсация игрового дня состоялась в Испании, где «Барселона» умудрилась на выезде уступить скромной «Гранаде». Каталонцы провели один из худших матчей за последнее время. Началось всё с того, что уже на второй минуте сине-гранатовые пропустили курьёзный мяч.

Гости сами себе привезли быструю атаку, а после прострела соперника Жерар Пике настолько неудачно подставил ногу, что мяч перелетел Марка-Андре тер Штегена, и Рамону Азизу оставалось лишь отправить его в сетку.

В дальнейшем у «Барселоны» не получалось абсолютно ничего. Не помог даже выход на замену сразу после перерыва Лионеля Месси и молодого таланта Ансумане Фати. «Гранада» провела игру дисциплинировано и спокойно довела дело до победы. Более того, в середине второго тайма арбитр усмотрел игру рукой у Артуро Видаля и указал на точку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Альваро Вадильо. «Барселона» проиграла уже второй матч и выдала худший старт в Примере за 25 лет.

Дубль Левандовски и дебютный гол Коутиньо

В Германии третью разгромную победу в сезоне удалось одержать «Баварии». Мюнхенцы дома не оставили никаких шансов вернувшемуся в Бундеслигу «Кёльну». Счёт был открыт уже на третьей минуте, когда Роберт Левандовски вышел на рандеву с вратарём и отправил мяч в сетку с помощью рикошета от ноги защитника.

В самом начале второго тайма поляк оформил дубль — после подачи углового он отправил снаряд точно в дальний угол. В пяти встречах национального первенства на старте сезона Левандовски отметился уже девятью голами.

Роберт вполне мог оформить и хет-трик, но позволил пробить пенальти Филиппе Коутиньо, чтобы тот мог открыть свой лицевой счёт в «Баварии». На эмоциях бразилец ещё и отдал результативную передачу на Ивана Перишича — 4:0. «Кёльн» же последние полчаса матча вынужден был провести в меньшинстве после удаления Кингсли Эхизибуэ в эпизоде с назначением 11-метрового.

Одержал победу и лидирующий в чемпионате Германии «Лейпциг». Подопечные Юлиана Нагельсмана на выезде разгромили «Вердер», несмотря на удаление Конрада Лаймера по истечении часа встречи.

Победа «Интера» в миланском дерби

В центральном матче тура Серии А «Интер» в дерби уверенно переиграл «Милан». Нерадзурри владели серьёзным преимуществом и уже в первом тайме сумели открыть счёт, но после просмотра повтора судья справедливо отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

Однако уже на старте второго тайма гости всё же вышли вперёд. Марсело Брозович после подачи стандарта поразил чужие ворота. А за десять минут до конца своё имя в протокол внёс новичок команды Ромелу Лукаку.

Высокий бельгиец неотразимо пробил головой. Любопытно, что отличиться сумели футболисты, которые едва не подрались на последней тренировке сине-чёрных. Это не помешало «Интеру» одержать четвёртую победу в четырёх матчах и сохранить лидерство в турнирной таблице.

Невероятный рекорд Буффона

А вот действующий чемпион «Ювентус» одержал непростую домашнюю победу над «Вероной», и именно гостям в середине первого тайма удалось открыть счёт. Причём ворота туринцев впервые в текущем сезоне защищал Джанлуиджи Буффон.

«Верона» заработала пенальти, но реализовать его не смогла. Мало того, что сам Самуэль Ди Кармине, видимо, смущённый величием опытного голкипера, пробил в штангу, так ещё и его партнёр на добивании умудрился выстрелить в перекладину. Но спустя минуту судьба отдала долг команде, и Мигел Велозу по невероятной траектории из-за пределов штрафной отправил мяч в дальнюю девятку.

Отыграться «Ювентусу» удалось достаточно быстро, и Аарон Рэмзи дебютный гол в составе туринцев также забил с дальней дистанции, правда, ему помог рикошет от защитника соперников. В начале второго тайма пенальти заработали уже хозяева, и 11-метровый уверенно реализовал Криштиану Роналду.

Ну а выход на поле Буффона оказался по-настоящему историческим, ведь Джанлуиджи удалось повторить рекорд легендарного Паоло Мальдини по количеству матчей во всех турнирах — 902. И уже в следующей игре 41-летний голкипер перепишет это достижение. А вот по числу встреч в Серии А Буффон пока отстаёт от бывшего капитана «Милана» — 641 матч против 647.

Упущенный момент Головина

«Монако» Александра Головина вновь остался без победы в чемпионате Франции. После обидного поражения от «Марселя» (3:4) монегаски отправились на выезд в Реймс, где довольствовались нулевой ничьей. Единственным позитивным итогом встречи можно считать то, что подопечные Леонарду Жардима впервые в текущем сезоне сохранили свои ворота в неприкосновенности.

В целом игра получилась не самой захватывающей с минимумом опасных моментов, но Головин был одним из немногих, кто пытался пробудить партнёров. За десять минут до финального свистка россиянин мог вывести гостей вперёд, но вратарь «Реймса» чудом вытащил мяч прямо из девятки.

После шести туров «Монако» обосновался на дне турнирной таблице с тремя очками.

Характер «Витесса»

А вот «Витессу» Леонида Слуцкого удалось одержать тяжелейшую победу над аутсайдером чемпионата Нидерландов «Фортуной». Ещё за десять минут до финального свистка арнемцы уступали 1:2, но в концовке сумели перевернуть ход встречи.

Дубль Брайана Линссена помог команде вырваться вперёд, а на первой добавленной минуте точку в матче поставил Матуш Беро — 4:2. «Витесс» одержал четвёртую победу в текущем сезоне и временно вырвался в лидеры Эредивизи.