Гол и передача Роналду помогли «Ювентусу» обыграть «Верону» в Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Вероной» в матче четвёртого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на стадионе «Альянц Стадиум», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Верона» забила первой. Уже на 20-й минуте отличился Мигел Велозу.

«Ювентус» ответил голом Аарона Рэмси, забившего на 31-й минуте после паса Криштиану Роналду. На 49-й минуте звёздный португалец также забил мяч, реализовав пенальти.

В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Брешией», а «Верона» на своём поле примет «Удинезе».

Ранее сообщалось, что итальянского журналиста уволили за оскорбление Ромелу Лукаку в прямом эфире.