Итальянского журналиста уволили за оскорбление Лукаку в прямом эфире

Итальянский спортивный журналист Лучано Пассирани был уволен после расистского замечания в адрес нападающего миланского футбольного клуба «Интер» Ромелу Лукаку.

Во время эфира на канале TopCalcio24 Пассирани заявил: «Если во время матча он пойдёт на тебя один на один, ты просто упадёшь замертво. Можешь спастись, если у тебя будет десять бананов, чтобы дать ему поесть».

Как сообщает Daily Mail, cразу после его слов в эфир вышел директор телеканала и извинился за своего коллегу, а также сообщил о незамедлительном увольнении журналиста.

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Интер» не планируют выкупать у города стадион «Сан-Сиро».