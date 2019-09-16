Итальянского журналиста уволили за оскорбление Лукаку в прямом эфире

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Итальянский спортивный журналист Лучано Пассирани был уволен после расистского замечания в адрес нападающего миланского футбольного клуба «Интер» Ромелу Лукаку.
Итальянского журналиста уволили за оскорбление Лукаку в прямом эфире
  • © Fototricarico/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Во время эфира на канале TopCalcio24 Пассирани заявил: «Если во время матча он пойдёт на тебя один на один, ты просто упадёшь замертво. Можешь спастись, если у тебя будет десять бананов, чтобы дать ему поесть».

Как сообщает Daily Mail, cразу после его слов в эфир вышел директор телеканала и извинился за своего коллегу, а также сообщил о незамедлительном увольнении журналиста.

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Интер» не планируют выкупать у города стадион «Сан-Сиро».

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