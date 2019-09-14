СМИ: «Милан» и «Интер» не планируют выкупать у города стадион «Сан-Сиро»

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Итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер» отказались от предложения городских властей о выкупе стадиона «Сан-Сиро».
СМИ: «Милан» и «Интер» не планируют выкупать у города стадион «Сан-Сиро»
  • © Revierfoto, via www.imago-images.de
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Как сообщает Football Italia, мэр Милана Джузеппе Сала предложил клубам возможность за €70 млн выкупить арену, находящуюся в собственности муниципалитета, на что те ответили отказом.

Отмечается, что «Милан» и «Интер» придерживаются своего плана возвести новый стадион в непосредственной близости от «Сан-Сиро».

Стадион «Сан-Сиро», известный также под названием «Джузеппе Меацца», был возведён в 1925 году и дважды был реконструирован. После первой реконструкции его вместимость выросла с 35 000 до 80 000 зрителей.

Ранее мэр Милана высказался о возможном сносе стадиона «Сан-Сиро».

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