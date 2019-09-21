«Манчестер Сити» одержал свою самую крупную победу за историю выступлений в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал самую крупную победу за историю выступлений клуба в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Знаковое для основанного в 1880 году «Сити» событие произошло в домашнем матче шестого тура АПЛ с «Уотфордом», завершившемся со счётом 8:0.

Прежде «горожанам» не удавалось обыгрывать соперников со столь крупным счётом за всю историю выступлений в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Для «Уотфорда» это поражение стало, в свою очередь, самым крупным в истории клуба.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ.