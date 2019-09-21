«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ, забив пять мячей «Уотфорду» за 18 минут

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«Манчестер Сити» установил рекорд Английской премьер-лиги в домашнем матче шестого тура с «Уотфордом».
«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ, забив пять мячей «Уотфорду» за 18 минут
  • © James Gill, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Подопечные Хосепа Гвардиолы пять раз за 18 минут встречи поразили ворота гостей. Голы в активе Давида Сильвы (1-я минута), Серхио Агуэро (7-я минута), Рияда Мареза (12-я минута), Бернарду Силвы (15-я минута) и Николаса Отаменди (18-я минута).

Это является рекордным показателем в истории чемпионата. Прежде ни одной из команд не удавалось добиться такого преимущества в счёте за столь малое время со стартового свистка.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» уступил «Лестеру» в шестом туре АПЛ.

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