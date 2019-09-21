Хет-трик Бернарду Силвы помог «Манчестер Сити» разгромить «Уотфорд»

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Уотфордом» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Манчестер Сити» хет-трик оформил Бернарду Силва. Ещё по одному голу в активе Давида Силвы, Серхио Агуэро, Рияда Мареза, Николаса Отаменди и Кевина де Брёйне.

В следующем туре горожане в Ливерпуле сыграют с «Эвертоном», а «Уотфорд» на выезде — с «Вулверхэмптоном».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ.