Хет-трик Бернарду Силвы помог «Манчестер Сити» разгромить «Уотфорд»
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Встреча, прошедшая на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев поля.
В составе «Манчестер Сити» хет-трик оформил Бернарду Силва. Ещё по одному голу в активе Давида Силвы, Серхио Агуэро, Рияда Мареза, Николаса Отаменди и Кевина де Брёйне.
В следующем туре горожане в Ливерпуле сыграют с «Эвертоном», а «Уотфорд» на выезде — с «Вулверхэмптоном».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ.