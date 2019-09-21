«Бавария» разгромила «Кёльн» в матче Бундеслиги
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Встреча, прошедшая на «Альянц Арене», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Баварии» принёс дубль Роберта Левандовски и голы Филиппе Коутиньо и Ивана Перишича.
В составе «Кёльна» на 59-й минуте красную карточку получил Кингсли Эхизибуэ.
В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с «Падеборном», а «Кёльн» на своём поле примет «Герту».
Ранее сообщалось, что футболист «Айнтрахта» Данни да Коста подал в суд на мать из-за шести футболок.