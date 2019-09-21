«Бавария» разгромила «Кёльн» в матче Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над «Кёльном» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги.
«Бавария» разгромила «Кёльн» в матче Бундеслиги
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Встреча, прошедшая на «Альянц Арене», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Баварии» принёс дубль Роберта Левандовски и голы Филиппе Коутиньо и Ивана Перишича.

В составе «Кёльна» на 59-й минуте красную карточку получил Кингсли Эхизибуэ.

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с «Падеборном», а «Кёльн» на своём поле примет «Герту».

Ранее сообщалось, что футболист «Айнтрахта» Данни да Коста подал в суд на мать из-за шести футболок.

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